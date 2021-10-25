Украинская компания-разработчик "умного" сервиса ценообразования привлекла $1,5 млн

Украинская компания Competera, разрабатывающая сервис для ценообразования на основе искусственного интеллекта, 25 октября привлекла в рамках late-seed-раунда инвестиций на 1,5 млн долларов. Об этом сообщает AIN.ua со ссылкой на саму компанию.

Средства привлечены от фонда Flyer One Ventures, а также Кирата Ананда — руководителя стратегии ценообразования американской сети супермаркетов Walmart и по совместительству нового стратегического консультанта Competera.

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"Competera — это решение, которое может повысить эффективность розничной торговли и сделать цены более оптимальными как для покупателей, так и для продавцов. Поэтому мы рады поддержать компанию, чьи технологии меняют индустрию на мировом уровне и оказывают такое большое влияние на всю отрасль", — отметил генеральный партнер в Flyer One Ventures Виталий Лаптенок.

Подробные условия финансирования Competera не раскрывает, но отмечает, что до конца 2022 года ожидают получить оценку в 100 млн долларов. Привлеченные средства компания намерена потратить на выход на рынок США и ускорение своего развития.

Облачная платформа Competera помогает устанавливать и поддерживать оптимальные цены в торговых сетях. Для этого анализируется восприятие бренда, индивидуальные бизнес-правила ритейлера, структура спроса, взаимное влияние товаров и более 20 других факторов.

Компания начала работу в 2014 году, ее основателями являются Александр Галкин и Александр Сазонов. Изначально команда работала над инструментом для мониторинга конкурентных данных, но за прошедшие семь лет проект вырос в продуктовую семью, включающую мониторинг данных и два комплексных решения по ценообразованию. По данным Competera, на сегодня у нее в клиентах более 100 ритейлеров по всему миру.

Напомним также, что в середине октября стартап для разработчиков GitLab, сооснователем которого является харьковчанин Дмитрий Запорожец, вышел на IPO на бирже Nasdaq, достигнув капитализации в 14,9 млрд долларов.