За год доходы украинских IT-компаний подскочили почти на треть — Payoneer

На сегодняшний день в Украине в сфере IT больше всего зарабатывают харьковские компании. Об этом свидетельствуют данные исследования платежной платформы Payoneer, которая проанализировала данные об украинских IT-компаниях, работающими с иностранными клиентами.

Согласно исследованию, киевские компании — только на четвертом месте. В то же время, за год — с первого полугодия 2020 по первое полугодие 2021 года — всего вырос средний доход киевских (+ 41%) и одесских бизнес (+ 36%).

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По данным Payoneer, несмотря на пандемию COVID-19, украинский IT-бизнес активно развивается на международном рынке.

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В частности, средний доход украинских IT-компаний, работающих с иностранными клиентами, за год вырос на 29%.

Если говорить о крупных городах Украины, то больше всего вырос средний доход IT-бизнес в Киеве — на 41%.

На втором месте Одесса, где их заработки увеличились более чем треть, или на 36%. Третье место занимает Харьков — плюс 29%. Закрывают пятерку городов Львов и Днепр — плюс 21% и 20% соответственно.

Больше всего в январе-июне 2021 года заработали харьковские IT-компании — их средний доход оказался на 6% выше, чем в львовских.

На втором месте оказался Львов, где этот бизнес за первое полугодие текущего года заработал на 6% больше, чем в Одессе. Зато в Одессе и Киеве средний доход IT-компаний практически одинаков — с разницей в 1%.

На последнем месте среди крупнейших городов — Днепр, одновременно там IT-фирмы зарабатывают всего на 2% меньше, чем в столице.

"Мировой IT-рынок бурно развивается, и Украина — активный участник этого процесса. Так, с первого полугодия 2020 по первое полугодие 2021 года общие зачисления нашим IT-компаниям выросли на 34%. Украинский ИТ-бизнес покоряет международные рынки, создает популярные во всем мире приложения и привлекает все больше иностранных клиентов", — рассказал генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси Игорь Ковалев.

Напомним, в шестой ежегодный рейтинг "30 до 30", который в апреле опубликовал европейский The Forbes, попали пятеро украинцев.

Так, в категории "Технологии" были признаны трое соучредителей украинского приложения Reface, которое в декабре 2020 года получило $5,5 млн инвестиций от фонда Andreessen Horowitz: Роман Могильный, Ярослав Бойко и Денис Дмитренко.

Также в список "30 до 30" попали еще двое украинцев, но которые живут и работают не в Украине. Это — 29-летний Сергей Герасимович, соучредитель EZ BLOCKCHAIN, который живет в Чикаго. А в категории "Технологии" — Инна Займенко из Берлина, основательница стартапа A-LabInsider.