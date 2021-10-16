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Стартап украинцев вышел на IPO: рыночная капитализация достигла почти $15 млрд

Акции стартапа для разработчиков GitLab выросли на 35% в дебютный день торгов

Стартап украинцев вышел на IPO. Фото: CNBC Стартап украинцев вышел на IPO. Фото: CNBC
Стартап украинцев вышел на IPO. Фото: CNBC

Стартап для разработчиков GitLab, сооснователем которого является харьковчанин Дмитрий Запорожец, вышел на IPO (первичное публичное размещение акций) на бирже Nasdaq. После первого дня торгов акции выросли на 35%, а капитализация GitLab составляет 14,9 млрд долл.

Об этом пишет Экономическая правда.

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13 октября GitLab анонсировал в своем пресс-релизе, что акции начнут торговаться на Nasdaq Global Select Market 14 октября под тикером "GTLB".

Как писал Bloomberg, к началу открытых торгов GitLab поднял 801 млн, продав 10,4 млн акций по 77 долл за штуку — это выше ранее заявленного диапазона 66-69 долл за акцию.

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Рыночная капитализация компании по стартовой цене достигла 11 млрд долл, посчитало агентство.

Но, как отмечает CNBC, акции выросли на 35% в дебютный день торгов.

На закрытии торгов стоимость акции поднялась до 103,89 долл, а рыночная капитализация, соответственно, увеличилась до 14,9 млрд долл.

Харьковчанин Дмитрий Запорожец в 2011 году написал GitLab вместе с коллегой Валерием Сизовым, добавляет Forbes Украина.

"Превратить сервис в бизнес помог голландец Сид Сибранди. До этого он был одним из контрибуторов сообщества GitLab", — добавляет издание.

В 2014 году они зарегистрировали компанию в Делавэре (США), в 2015-м — привлекли первые деньги и стали участниками престижного стартап-акселератора Y Combinator.

Крупнейшим акционером компании является Сид Сибранди, владеющий 18,9% и Khosla Ventures, владеющая 14%. Сооснователь компании Дмитрий Запорожец владеет до 5% компании, писал Forbes Украина.

В рейтинге самых богатых украинцев по версии украинского Forbes Запорожец занял 23 место (450 млн долл).

GitLab была оценена в миллиард долларов, еще в 2018 году.

Как отмечает CNBC, GitLab является одним из пионеров удаленной работы — все 1350 сотрудников работают удаленно в 65 странах мира.

GitLab — платформа DevOps для взаимодействия специалистов по разработке ПО со специалистами информационно-технологического обслуживания и взаимной интеграции их рабочих процессов для обеспечения качества продукта. Платформа поставляется в виде единой программы. 

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