Бизнес 1 час назад

Стартап Foodstr, проверяющий еду на вредные компоненты, создал базу из 600 тысяч продуктов

Приложение бесплатно и предоставляет данные о вредных компонентах в продающейся в супермаркетах еде

Фото: Foodstr Фото: Foodstr
Фото: Foodstr

Стартап с украинскими инвестициями Foodstr проанализировал на содержание вредных и опасных для здоровья компонентов уже более 600 тысяч отечественных и импортных продуктов питания в торговых точках. Об этом говорится в сообщении компании.

"Отныне каждый пользователь мобильного приложения Foodstr может безопасно выбирать продукты питания в украинских магазинах и супермаркетах, получая подробную информацию по содержанию "Е"-добавок в каждом товаре", — указывается в нем.

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Разработчики отмечают, что база данных продолжает ежедневно пополняться новой информацией, и пользователи мобильного приложения Foodstr могут сами добавить отсутствующий продукт, отправив его штрих-код службе поддержки.

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Создатели стартапа подчеркивают, что их база продуктов питания в украинских магазинах сама по себе является наибольшей и при этом содержит подробное описание и указание возможного влияния Е-добавок на здоровье человека, а также степени пользы или вреда компонента продукта.

"Идея Foodstr возникла благодаря желанию дать людям возможность сознательно выбирать полезные продукты питания, ведь яркая упаковка не гарантирует полезное содержимое... Сейчас мы изучаем пищевые потребности различных групп потребителей и работаем над новыми возможностями Foodstr", — прокомментировал СЕО стартапа Михаил Минов.

Foodstr был основан командой разработчиков из Винницы в начале 2020 года. Объем инвестиций в создание и запуск проекта создатели называют в сумме около 100 тысяч долларов. На сегодня количество активных пользователей приложения составляет более 30 тысяч. Коэффициент удержания потребителей за первую неделю пользования приложением в компании называют 50%.

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Своими клиентами в Foodstr видят украинцев, которые ведут здоровый образ жизни и активно занимаются спортом, родителей, которые заботятся о безопасном питания детей, и всех, кто интересуется новыми технологиями в сферах foodtech и healthcare.

Каждый пользователь приложения может создавать персонализированные списки продуктов питания без вредных добавок, которыми, к примеру, можно делиться с родными или друзьями или же пересылать курьерам по доставке продуктов из супермаркета.

Сейчас приложение Foodstr является полностью бесплатным и доступно пользователям в App Store и Google Play. В будущем в планах команды стартапа обеспечить дополнительный функционал с расширенными возможностями сканирования продуктов питания, который будет доступен уже на платной основе.

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