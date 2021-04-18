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ЗОЖ 40 минут назад

За время карантина каждый четвертый украинец стал больше есть, 38% набрали лишний вес

Компания Nielsen Ukraine провела исследование на тему актуальных международных и национальных трендов в области здорового питания. Результаты говорят о том, что взгляд украинцев на ЗОЖ существенно изменился

За время карантина каждый четвертый украинец стал больше есть, 38% набрали лишний вес За время карантина каждый четвертый украинец стал больше есть, 38% набрали лишний вес

За время карантина 38% украинцев набрали лишний вес и 24% начали больше есть. Об этом рассказала Снежана Абдуллина, коммерческий директор компании Nielsen Ukraine на онлайн-конференции "Тренды Здорового Перекуса", которую вчера провела ТМ "Слов’яночка" при поддержке компании PepsiCo. Правда, есть и хорошие новости — 17% наших соотечественников за тот же период начали активнее заниматься спортом.

"Еще 10 лет назад украинцы ассоциировали здоровое питание только с базовыми вещами — не есть фаст-фуд, не увлекаться вредными перекусами, стараться ограничивать себя в копченом, сладком, жареном, — рассказала Снежана Абдуллина. — Но за предыдущий год ситуация изменилась. Украинцы начали больше обращать внимание на продукты, которые являются основой здорового питания".

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Результаты исследования показывают, что изменился наш продуктовый набор. В его состав сейчас входят: 63% свежих продуктов (овощи, фрукты, мясо, морепродукты), 61% молочной продукции (йогурты, сыр, масло, сметана и так далее), 27% соки, 26% вода, 7% фруктовых снеков и злаковых батончиков. Интересно, что еще 5 лет назад объем полезных снеков в продуктовом наборе был равен нулю.

Пандемия сформировала новые приоритеты при выборе обычных продуктов. 52% наиболее успешных европейских инноваций в этой области — это продукты с характеристиками осознанного потребления: на растительной основе, натуральные, вегетарианские/веганские, без вредных ингредиентов, органичные, экологические, повторно переработанные. Исследователи выделяют пять сегодняшних основных приоритетов для украинцев при выборе продуктов питания:

- Содержание полезных ингредиентов.
- Высокая питательная ценность.
- Приятный вкус (ну, не любят украинцы невкусную еду).
- Позитивное влияние на иммунную систему.
- Качественные ингредиенты.

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Что же покупают украинцы после COVID:
16% — органические продукты;
12% — продукты без сахара;
12% — вегетарианские продукты;
10% — напитки на растительной основе;
9% — био/натуральные продукты;
13% — начали покупать бренды локального производства.

Вынужденный домашний стиль жизни изменил привычки украинцев, что подстегнуло нас больше заботиться о себе и пересматривать подход к здоровому питанию. Потребители готовы покупать продукты, которые соответствуют идеям здорового и осознанного потребления. Один из приоритетов — полезные ингредиенты и натуральность. Следуя европейским трендам, украинцы также активно исследуют полезные альтернативы обычных продуктов, в том числе, молочную продукцию с натуральным составом и без сахара.

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Источник фото: Depositphotos

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