За время карантина каждый четвертый украинец стал больше есть, 38% набрали лишний вес

За время карантина 38% украинцев набрали лишний вес и 24% начали больше есть. Об этом рассказала Снежана Абдуллина, коммерческий директор компании Nielsen Ukraine на онлайн-конференции "Тренды Здорового Перекуса", которую вчера провела ТМ "Слов’яночка" при поддержке компании PepsiCo. Правда, есть и хорошие новости — 17% наших соотечественников за тот же период начали активнее заниматься спортом.

"Еще 10 лет назад украинцы ассоциировали здоровое питание только с базовыми вещами — не есть фаст-фуд, не увлекаться вредными перекусами, стараться ограничивать себя в копченом, сладком, жареном, — рассказала Снежана Абдуллина. — Но за предыдущий год ситуация изменилась. Украинцы начали больше обращать внимание на продукты, которые являются основой здорового питания".

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Результаты исследования показывают, что изменился наш продуктовый набор. В его состав сейчас входят: 63% свежих продуктов (овощи, фрукты, мясо, морепродукты), 61% молочной продукции (йогурты, сыр, масло, сметана и так далее), 27% соки, 26% вода, 7% фруктовых снеков и злаковых батончиков. Интересно, что еще 5 лет назад объем полезных снеков в продуктовом наборе был равен нулю.

Пандемия сформировала новые приоритеты при выборе обычных продуктов. 52% наиболее успешных европейских инноваций в этой области — это продукты с характеристиками осознанного потребления: на растительной основе, натуральные, вегетарианские/веганские, без вредных ингредиентов, органичные, экологические, повторно переработанные. Исследователи выделяют пять сегодняшних основных приоритетов для украинцев при выборе продуктов питания:

- Содержание полезных ингредиентов.

- Высокая питательная ценность.

- Приятный вкус (ну, не любят украинцы невкусную еду).

- Позитивное влияние на иммунную систему.

- Качественные ингредиенты.

Что же покупают украинцы после COVID:

16% — органические продукты;

12% — продукты без сахара;

12% — вегетарианские продукты;

10% — напитки на растительной основе;

9% — био/натуральные продукты;

13% — начали покупать бренды локального производства.

Вынужденный домашний стиль жизни изменил привычки украинцев, что подстегнуло нас больше заботиться о себе и пересматривать подход к здоровому питанию. Потребители готовы покупать продукты, которые соответствуют идеям здорового и осознанного потребления. Один из приоритетов — полезные ингредиенты и натуральность. Следуя европейским трендам, украинцы также активно исследуют полезные альтернативы обычных продуктов, в том числе, молочную продукцию с натуральным составом и без сахара.