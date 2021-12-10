53% украинцев поддерживают идею Зеленского об экономическом паспорте украинца — опрос

Инициативу президента Владимира Зеленского о введении экономического паспорта украинца, по которому дети с рождения будут получать на свой счет деньги от использования недр Украины, поддерживают 53% респондентов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг". В то же время 16% выступают против такой инициативы, 28% относятся нейтрально, а 3% затруднились с ответом.

Пока лишь 32% наслышаны о предложении президента, но 40% слышали об этом хоть что-то. Остальные 28% узнали об этом впервые в ходе опроса.

Само выступление Зеленского в Верховной Раде 1 декабря, в ходе которого он озвучил упомянутую идею, слушали лишь 14% опрошенных. Отдельные моменты из нее слышали 34%, а 52% вообще не знали, что президент выступал с посланием к парламенту.

Среди тех, кто уже много о слышал об экономическом паспорте украинца, введение такого инструмента поддерживают 62% опрошенных, а не поддерживают 24%. Еще 14% относятся нейтрально.

Среди слышавших об инициативе лишь что-то нейтрального мнения пока придерживаются 30%, при этом ее сторонники превалируют на противниками намного сильнее — их 54% против 13%.

Среди тех, кто пока вообще не слышал об идее Зеленского, поддержали ее, узнав о ней в формулировке "Рейтинга", 41% опрошенных. В то же время 40% отнеслись нейтрально, 11% негативно, а 9% не нашли что сказать.

Опрос проводился 6-8 декабря среди 2,5 тысячи респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2%.

Напомним, что затея президента уже оформлена в виде законопроекта: Зеленский внес его в Раду 6 декабря.