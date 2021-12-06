Экономический паспорт украинца: Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №6394 «Об экономическом паспорте». Документ определен как безотлагательный.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Вместе с ним президент зарегистрировал законопроекты:

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственных взносов в систему экономического паспорта» (№6395);

«О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины об ответственности за нарушение интересов участников Фонда будущих поколений» (№6397);

«О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по налогообложению средств Фонда будущих поколений» (№6396).

Тексты всех этих четырех законопроектов пока отсутствуют на сайте парламента.

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал введение "экономического паспорта украинца" – счетов для детей, на которых будут накапливаться средства от уплаты использования недр и которые можно будет использовать на образование или жилье после достижения совершеннолетия.

Народный депутат от партии "Слуга народа", глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что дети, у которых будет экономический паспорт украинца и которые будут получать деньги от рентных платежей, на момент достижения 18 лет будут иметь по 10 тысяч долларов.

Также такую возможность, по словам Гетманцева, предоставят детям, рожденным с 2019 года (когда Владимир Зеленский стал президентом). То есть первые выплаты получат совершеннолетние украинцы только в 2037 году.

В свою очередь советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что до наступления совершеннолетия деньги, которые накапливаются на персонифицированном счету детей, будут инвестированы в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ).

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