Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде внести изменения в закон о гражданстве в части оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины.

Соответствующий законопроект №6368 он внес 2 декабря, о чем свидетельствуют данные на сайте парламента. Текст документа и сопроводительные документы к нему пока не опубликованы. Указано при этом, что проект закона определен Зеленским как неотложный.

Кроме него президент также внес еще один неотложный законопроект о предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности в сфере гражданства, зарегистрированный сразу после него под №6369. Его содержание пока также не опубликовано.

Напомним, что в ходе выступления в парламенте 1 декабря Зеленский анонсировал внесение им законопроекта, который позволит получать украинское гражданство представителям украинской диаспоры во всем мире.

В сентябре в ходе визита в США Зеленский на встрече с диаспорой заявил, что реализует идею двойного гражданства, дав при этом понять, что эта затея не будет касаться живущих в России.

Тогда же на встрече со студентами и преподавателями Стэнфордского университета он сформулировал свою позицию так, что из-за политики паспортизации Россией жителей Донбасса, а ранее и Крыма, в вопросе двойного гражданства не может быть универсального подхода, а должен быть отдельный подход к каждой общине и к каждой отдельной стране.

Отметим также, что еще в январе трое депутатов от "Слуга народа" внесли в Раду законопроект о легализации второго гражданства, однако парламент его пока не рассматривал.

При этом уже после, в конце февраля, данная тема была рассмотрена на заседании Совета нацбезопасности и обороны, по итогам которого Зеленский поручил разработать законопроекты, где будет прописан ряд запретов для украинцев со вторым гражданством, в том числе на работу в органах власти и членство в партиях.

Вопрос о легализации второго гражданства был одним из тех, по которым у президента были разногласия с бывшим уже председателем Рады Дмитрием Разумковым, который выступал против такого шага.