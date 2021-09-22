Зеленский пообещал ввести двойное гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский заверил американцев украинского происхождения, что реализует идею двойного гражданства.

Об этом глава государства сказал на встрече с представителями украинских организаций и церквей США, проходившей в Украинском институте Америки в Нью-Йорке, передает "Укринформ".

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"Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в частности для украинцев Америки", — заявил Зеленский.

При этом он констатировал, что с законом о двойном гражданстве "не все просто".

"Это нельзя всем сделать, поскольку некоторые украинцы живут в тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья", — пояснил он, имея в виду Россию.

Зеленский считает, что сейчас необходимо "восстановить историю, справедливость, уважение к многовековому, многонациональному и многоцветному государству".

Причем восстановление уважения, по его словам, измеряется конкретными вещами. Среди таких вещей глава государства назвал строительство дорог.

"У нас сейчас дороги уже лучше, чем в Нью-Йорке. Мы должны "вылизать" наше государство, чтобы были брусчатка, дороги, мосты, это и есть уважение к истории нашей страны", — отметил президент, вызвав одобрительные аплодисменты аудитории.

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Также Зеленский подчеркнул, что приоритетом его работы является возвращение в Украину мира.

Это, по его словам, будет происходить путем дипломатии, переговоров "с очень сложным государством и сложными людьми", и необходимо давление международного сообщества, "всех, кто может хоть что-то сделать для восстановления нашего государства со всеми нашими людьми и территориями". Он призвал украинцев за рубежом сделать для этого все возможное.

В свою очередь президент Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Футей отметил, что украинская объединенная громада прилагает все усилия, чтобы влиять на американскую политику в отношении Украины и таким образом способствовать реализации стратегического курса Украины на членство в НАТО и ЕС, восстановлению территориальной целостности, а также остановке проекта Nord Stream 2.

Как известно, 20 сентября 2021 года начался рабочий визит Владимира Зеленского в США. Президент прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН. 22 сентября запланировано его выступление в общих дебатах.

Ранее на встрече со студентами и преподавателями Стэнфордского университета (штат Калифорния, США) президент Владимир Зеленский отметил необходимость применения различных подходов к разным странам и разным общинам в вопросе законодательного разрешения в Украине иметь второе гражданство.

"Да, я выступаю за двойное гражданство. Рассматривается этот вопрос среди парламентариев Украины. Но очень важно здесь, действительно ли это актуально именно сегодня. Потому что сложно, вы сами понимаете, как это было касательно временной оккупации нашего украинского полуострова", — заявлял тогда президент.

В этом контексте он напомнил о процессе российской паспортизации жителей Крыма в течение более 20 лет, добавив, что сейчас происходят аналогичные процессы на территории оккупированной части Донбасса, жителям которой роздано уже более 600 тысяч российских паспортов.

Напомним, в январе 2021 года трое депутатов от правящей партии "Слуга народа" внесли в Верховную Раду законопроект о легализации второго гражданства. До сих пор его парламент не рассматривал.