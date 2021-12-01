Зеленский вносит в Раду закон о множественном гражданстве: "Нас 65 миллионов! "

Президент Украины Зеленский во время выступления в украинском парламенте 1 декабря заявил, что вносит в Верховную Раду закон о множественном гражданстве.



Президент отметил, что в мире проживает 65 миллионов украинцев.

"Важная составляющая нашей международной политики – поддержка мирового украинства. Я знаю, насколько важен для украинцев, проживающих в США, в Канаде, в ЕС, вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента", — сказал Зеленский.

По его словам, в результате принятия этого документа "украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми украинского происхождения, а украинского гражданства — украинцами".

Еще в сентябре 2021 года во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский заверил американцев украинского происхождения, что реализует идею двойного гражданства. Хотя еще январе 2021 года трое депутатов от фракции "Слуга народа" внесли в Верховную Раду законопроект о легализации второго гражданства, но парламент его так и не рассмотрел.

Зеленский утверждал, что за двойное гражданство в мирное время парламентарии бы быстро проголосовали. Но сейчас проблемы создает российская паспортизации жителей оккупированных украинских территорий.