Первая украинская олимпийская чемпионка Оксана Баюл отказалась от гражданства Украины

Чемпионка XVII зимних Олимпийских игр 2004 года (Лиллехаммер, Норвегия) в одиночном фигурном катании Оксана Баюл отказалась от гражданства Украины.

Об этом первая олимпийская чемпионка независимой Украины написала на своей странице в соцсети Instagram.

"Я больше ничего никому не буду доказывать. Нет — значит нет, головой в бортик без меня. Конституция Украины предусматривает, что в Украине разрешено только одно гражданство... Я отказываюсь от украинского гражданства", — написала Баюл.

Ранее спортсменка сообщила, что президент Владимир Зеленский не пригласил ее на празднование 30-летия Независимости Украины.

"То, что Зеленский меня не пригласил на празднование 30 лет независимости, — так я уже давно не летаю в облаках, и все равно спасибо", — отметила Баюл.

После завершения спортивной карьеры фигуристка переехала жить в США, однако до этого времени сохраняла украинское гражданство.

Напомним, Оксана Баюл — украинская фигуристка. Первая олимпийская чемпионка независимой Украины (XVII Олимпийские игры, Лиллехаммер, Норвегия, 1994 год). Двукратная серебряная призерка чемпионатов Европы (1993, 1994), чемпионка мира (1993). Почетная гражданка Днепра.