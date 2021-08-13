Чиновники используют Олимпиаду, как способ съездить отдохнуть за госсчет — Беленюк

Народный депутат от "Слуги народа" и олимпийский чемпион Жан Беленюк раскритиковал украинских спортивных чиновников, которые используют поездки на международные спортивные соревнования для собственных развлечений.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

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В частности, свое заявление Беленюк сделал, комментируя скандал, когда спортсменку из Украины оставили на Олимпийских играх в Токио без тренера.

Он напомнил, что отправил по данному факту обращение в Министерство молодежи и спорта для выяснения состава делегаций чиновников и функционала каждого делегата.

"У нас, к сожалению, есть дурная привычка, когда некоторые чиновники воспринимают такие мероприятия, как Олимпийские игры, как возможность за бюджетные деньги поехать в какую-то страну, посмотреть соревнования, поесть заграничные блюда и отдохнуть, и не ставят в приоритет потребности спортсменов", — заявил золотой медалист.

Аналогичная ситуация, по его словам, произошла на Олимпиаде в Токио, когда украинскую спортсменку не услышали и не взяли на соревнования ее тренера.

"В данной ситуации она заняла 5 место, мы будем разбираться в ситуации. Главный тренер, который формирует команду по прыжкам с шестом, ее не услышал, к сожалению, и мы все увидели эту эмоциональную речь со слезами", — отметил спортсмен.

Известно, что украинская прыгунья с шестом Марина Килипко после своего выступления в Токио, где она заняла 5 место, расплакалась во время интервью и заявила, что могла бы выступить лучше, если бы на Олимпиаду взяли ее личного тренера.

В свою очередь министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт объяснил, что на 100% спортсменов, согласно требованию Международного олимпийского комитета, можно включить всего 50% персонала: личных тренеров, врачей, массажистов и психологов. Кто войдет в списки — решает федерация по каждому виду спорта.

"Федерация легкой атлетики на исполкоме решила, сколько тренеров и кто из них едет. Обязательно спортсмены из ТОП-10 мирового рейтинга будут обеспечены всем необходимым: всеми врачами, тренерами, массажистами", — рассказал Гутцайт.

Следовательно, поскольку Килипко не входила в ТОП-10 рейтинга, ее тренера не взяли.

Напомним, на Олимпийский играх в Токио украинский борец греко-римского стиля и по совместительству депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Жан Беленюк выиграл единственную в составе украинской команды золотую награду в весовой категории до 87 кг.

В общей сложности украинские спортсмены выиграли в Токио 19 медалей: 12 бронзовых, 6 серебряных и 1 золотую.

Как сообщалось, за выигранные призовые места и медали на Олимпийских играх украинские спортсмены в этом году получают от государства денежное вознаграждение: за "золото" — $125 тысяч, за "серебро" — $80 тысяч, за "бронзу" — $55 тысяч.