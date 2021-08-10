Украинские олимпийцы за свои медали получат около $2 млн

Украинским спортсменам, которые завоевали медали на Олимпийских играх в Токио, выплатят премиальные на сумму 1,84 млн долларов.

Об этом сообщает пресс служба Министерства молодежи и спорта. По данным спортивного ведомства, выплаты профинансируют из государственного бюджета Украины.

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В общей сложности украинские спортсмены выиграли в Токио 19 медалей: двенадцать бронзовых, шесть серебряных и одну золотую.

За выигранные призовые места и медали на Олимпийских играх украинские спортсмены в этом году получают от государства денежное вознаграждение: за "золото" — 125 тысяч долларов, за "серебро" — 80 тысяч долларов, за "бронзу" — 55 тысяч долларов — говорится в сообщении.

Украинские медалисты Игр ХХXII Олимпийских игр в Токио:

"Золото" (1):

– Жан Беленюк. Греко-римская борьба, весовая категория до 87 кг.

"Серебро" (6):

– Михаил Романчук. Плавание, 1500 метров вольным стилем;

– Парвиз Насибов. Греко-римская борьба, весовая категория до 67 кг;

– Анжелика Терлюга. Каратэ, весовая категория до 55 кг;

– Людмила Лузан и Анастасия Четверикова. Гребля на каноэ, дуэты, 500 метров;

– Александр Хижняк. Бокс, весовая категория до 75 кг;

– Елена Старикова. Велоспорт, трек, спринт.

"Бронза" (12):

– Дарья Билодид. Дзюдо, весовая категория до 48 кг;

– Игорь Рейзлин. Фехтование на шпагах;

– Елена Костевич и Олег Омельчук. Стрельба из пневматического пистолета, дистанция 10 метров, микст;

– Михаил Романчук. Плавание, 800 метров вольным стилем;

– Элина Свитолина. Теннис;

– Алла Черкасова. Вольная борьба, весовая категория до 68 кг;

– Ирина Коляденко. Вольная борьба, весовая категория до 62 кг;

– Марта Федина и Анастасия Савчук. Артистическое плавание, дуэт;

– Людмила Лузан. Гребля на каноэ-одиночках, 200 метров;

– Станислав Горуна. Карате, весовая категория до 75 кг;

– Влада и Марина Алексеевы, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно. Артистическое плавание. Командные соревнования;

- Ярослава Магучих. Легкая атлетика, прыжки в высоту.

Еще 23 спортсмена заняли 4 — 6 места в финальных соревнованиях. Украина впервые в истории завоевала медали Олимпийских игр в артистическом плавании и каратэ.

Пловец Михаил Романчук и каноистка Людмила Лузан получили на Играх в Токио по две медали — серебро и бронзу. Соответственно, они должны получить по 135 тысяч долларов.

Напомним, 8 августа в столице Японии прошла официальная церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр-2020. Торжественное событие прошло на 68-тысячном Национальном стадионе Токио.

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