Общество 40 минут назад

Последняя медаль Украины на Олимпиаде-2020: Старикова завоевала "серебро" на велотреке

Это первая медаль для Украины в велотреке на нынешней Олимпиаде

Елена Старикова. Фото: facebook.com/ucfukraine Елена Старикова. Фото: facebook.com/ucfukraine
Елена Старикова. Фото: facebook.com/ucfukraine

Украинская велосипедистка Елена Старикова принесла Украине последнюю награду на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Украинка уступила в финале спринта велотрека, заняв второе место и получив серебряную медаль, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

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Указано, что в финале Старикова сражалась за "золото" с канадской велосипедисткой Келси Митчелл, но уступила ей в двух заездах. В первом заезде украинка уступила 0,061 секунды, а во втором — 0,064.

"На сегодняшний старт выходила показать максимальный результат. К сожалению, не удалось стать первой. Где-то не хватило опыта, где-то — сил, ведь это был для нас уже шестой соревновательный день. Но, безусловно, очень рада этой награде. Будем работать дальше и уже в Париж-2024 поедем за "золотом", — прокомментировала свой результат Старикова.

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При этом бронзовую медаль в спринте завоевала представительница Гонконга Вай Зе Ли, которую победила в полуфинале украинская велосипедистка.

Известно, что это первая медаль для Украины в велотреке на нынешней Олимпиаде.

Всего украинские спортсмены завоевали на Олимпийских играх в Токио 19 наград — 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Напомним, 7 августа копилка Украины пополнилась сразу четырьмя олимпийскими медалями. "Серебро" завоевали Людмила Лузан и Анастасия Четверикова в каноэ-двойке и Александр Хижняк в боксе, а бронзовые награды у украинской команды в артистическом плавании и Ярославы Магучих в прыжках в высоту.

Как ожидается, 8 августа в 14:00 по Киеву состоится церемония закрытия Олимпиады в Токио.

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