Украинец Василинчук стал лучшим судьей боксерского турнира Олимпиады-2020 в Токио

Украинский рефери Павел Василинчук стал лучшим судьей боксерского турнира Олимпийских игр-2020 в Токио (Япония).

Такое решение принял организационный комитет олимпийского боксерского турнира, сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что Василинчук был единственным представителем Украины из 36 арбитров в судейском международном корпусе Олимпийских игр-2020.

В целом украинец провел 10 боев как рефери на ринге и 32 поединка как член судейской бригады.

Как отмечается, Василинчук стал первым украинцем, который получил звание лучшего судьи Олимпиады.

Известно, что для Павла Василинчука это были первые Олимпийские игры в карьере.

В 2018 году он стал трехзвездным судьей Международной боксерской ассоциации. Это позволило ему судить турниры с участием лучших звезд любительского бокса мира.

Напомним, 8 августа в столице Японии прошла официальная церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр-2020.

Украину на главном спортивном форуме четырехлетия представляли 153 олимпийца в 25 видах спорта (30 дисциплин).

В целом украинские спортсмены завоевали 19 медалей (1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых). Учитывая качество наград, украинская команда оказалась на 44 позиции медального зачета, а по количеству медалей — на 16 месте.

Причем одна из наград была в боксе — украинец Александр Хижняк, выступающий в весовой категории до 75 кг, пополнил копилку олимпийской сборной Украины серебряной медалью Олимпиады-2020 в Токио.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!