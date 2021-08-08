В Токио официально завершилась Олимпиада-2020: сколько медалей завоевала Украина

В столице Японии прошла официальная церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр-2020.

Торжественное событие прошло на 68-тысячном Национальном стадионе Токио, передает "Укринформ".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как известно, Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии ее перенесли на год. При этом название "Олимпиада-2020" организаторы решили оставить.

Во время церемонии закрытия на трибунах Национального стадиона присутствовали лишь представители международного и национальных олимпийских комитетов, а также официальные лица, спонсоры и журналисты.

Государственный флаг Украины на Параде наций доверили нести обладательнице двух олимпийских наград в гребле на байдарках и каноэ Людмиле Лузан.

Указано, что с 23 июля по 8 августа более 12 тысяч атлетов из 206 стран мира выступили на Олимпийских играх в 33 видах спорта и разыграли 339 комплектов наград.

Неофициальный командный зачет ОИ-2020 выиграла команда США — 113 медалей (39 золотых, 41 серебряная, 33 бронзовых). На втором месте Китай — 88 (38, 32, 18), на третьем — Япония — 58 (27, 17, 17).

Украину на главном спортивном форуме четырехлетия представляли 153 олимпийца в 25 видах спорта (30 дисциплин).

Таким образом, украинские спортсмены в целом завоевали 19 медалей (1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых). Учитывая качество наград, украинская команда оказалась на 44 позиции медального зачета, а по количеству медалей — на 16 месте.

При этом по количеству наград украинцы существенно превзошли результат Олимпиады в Рио-де-Жанейро-2016, где у нас было 11 олимпийских медалей (2 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых).

В целом это была седьмая летняя Олимпиада в истории независимой Украины. До этого украинские атлеты выступали в Атланте-1996, Сиднее-2000, Афинах-2004, Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016.

Всего на летних Олимпийских играх украинцы теперь имеют 139 медалей (35 золотых, 36 серебряных и 68 бронзовых).

Все медали Украины на летней Олимпиаде-2020 в Токио:

"Золото" (1):

- Жан Беленюк. Греко-римская борьба, весовая категория до 87 кг.

"Серебро" (6):

- Михаил Романчук. Плавание, 1500 метров вольным стилем;

- Парвиз Насибов. Греко-римская борьба, весовая категория до 67 кг;

- Анжелика Терлюга. Каратэ, весовая категория до 55 кг;

- Людмила Лузан и Анастасия Четверикова. Гребля на каноэ, дуэты, 500 метров;

- Александр Хижняк. Бокс, весовая категория до 75 кг;

- Елена Старикова. Велоспорт, трек, спринт.

"Бронза" (12):

- Дарья Билодид. Дзюдо, весовая категория до 48 кг;

Читайте также: Favbet назвал главные медальные шансы Украины на Олимпиаде

- Игорь Рейзлин. Фехтование на шпагах;

- Елена Костевич и Олег Омельчук. Стрельба из пневматического пистолета, дистанция 10 метров, микст;

- Михаил Романчук. Плавание, 800 метров вольным стилем;

- Элина Свитолина. Теннис;

- Алла Черкасова. Вольная борьба, весовая категория до 68 кг;

- Ирина Коляденко. Вольная борьба, весовая категория до 62 кг;

- Марта Федина и Анастасия Савчук. Артистическое плавание, дуэт;

- Людмила Лузан. Гребля на каноэ-одиночках, 200 метров;

- Станислав Горуна. Карате, весовая категория до 75 кг;

Читайте также: Украинский пловец установил олимпийский рекорд на дистанции 800 метров

- Влада и Марина Алексеевы, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно. Артистическое плавание. Командные соревнования;

- Ярослава Магучих. Легкая атлетика, прыжки в высоту.

Еще весной министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявлял, что Украина рассчитывает примерно на 13-15 медалей.

По мнению же аналитиков американского издания Gracenote, наши спортсмены выиграют в Токио гораздо больше — 21 награду: восемь золотых, пять серебряных и восемь бронзовых, и в итоге займут 15 место в общем медальном зачете.

В свою очередь портал Olympic Medals Prediction присудил Украине только потенциальное 25 место и 15 наград: три золотых, четыре серебряных и восемь бронзовых медалей.

Как ожидается, XXXIIІ летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже (Франция).

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!