Финансовые итоги Олимпиады: кто потерял, а кто заработал на "безрадостных Играх"

Завершившаяся в Токио Олимпиада предсказуемо стала финансовым провалом, но принесла Японии спортивные дивиденды, пишет Bell.

Из-за короновируса Олимпийские игры состоялись с опозданием на год. В Японии они были настолько непопулярны, что "светиться" в связи с ними отказываются ключевые спонсоры, а экономисты в очередной раз сошлись во мнении, что на национальный доход Олимпийские игры существенного влияния не оказывают.

Самые дорогие Игры

Это были самые дорогие Олимпийские игры в истории.

Чистые расходы Олимпиады в Токио составили $15,4 млрд.

Фактически, несколько проверок правительства Японии показывают, что реальные затраты на Игры в Токио даже больше, чем официальные цифры, возможно, вдвое больше, говорится в исследовании Оксфордского университета.

Причем почти две трети этой суммы поступают из денег японских налогоплательщиков.

Взнос Международного олимпийского комитета (МОК) составляет $1,3 млрд. После пандемии он увеличился на несколько сотен миллионов.

Говоря о рекордном олимпийском бюджете, эксперты уточняют, что Олимпийские игры 2008 года в Пекине, стоимость которых превышает $40 млрд и зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году стоимостью $51 млрд ошибочно выделяются как самые дорогие. Значительная часть расходов там пришлась на инфраструктуру, прямо не связанную с Олимпиадой.

Что можно купить на олимпийский бюджет

Что можно купить на олимпийский бюджет в $15,4 млрд посчитали в Glfnews. В Японии стоимость строительства большой больницы на 300 коек составляет приблизительно $15 млн. На бюджет Олимпиады можно построить почти 300 больниц. На строительство школы в Японии необходимо около $13 млн. Олимпийского бюджета хватит на 1200 школ. Боинг 747 стоит примерно $400 млн. 38 огромных самолетов можно купить на бюджет Олимпиады. Олимпийские игры обходятся дорого и могут отбросить другие приоритеты, заключает Glfnews. Читайте также: Российским певцам нужно будет получать у СБУ разрешение на выступление Отсрочка на год Олимпиады в Токио, которая, по оценкам официальных лиц добавила к сумме расходов $2,8 млрд, а также последующий запрет для болельщиков свели на нет практически весь доход от продажи билетов. На билетах планировалось заработать $800 млн. Эксперты считают, что суммарные потери от Олимпиады при пустых трибунах и без иностранных гостей, скорее всего, сравняются с расходами на нее. Впрочем, все это немного для японской экономики с ВВП $5 трлн. Без фанатов ин вестиции спонсоров потрачены впустую

Спонсорские вложения в Игры составили рекордные $3,3 млрд, но отдача от них оказалась сомнительной. В преддверии Игр многие спонсоры открыто жаловались, что без фанатов инвестиции были потрачены впустую. А Toyota, один из 15 крупнейших спонсоров МОК, вообще сняла рекламу Игр с японского телевидения из-за общественного недовольства проведением Олимпиады в разгар пандемии.

Насколько плохо японцы восприняли Игры, показал и индекс Nikkei 225. Обычно он демонстрирует четкий подъем при успехе национальной сборной, но в этом году не было ничего похожего — японский индекс остался среди худших из развитых стран.

Кто заработал больше всех?

Победителем оказался Международный олимпийский комитет (МОК), давно ставший большим спортивно-развлекательным бизнесом. Продажа прав на трансляцию Игр принесла ему доход $3-4 млрд (что составляет около 75% его доходов), а еще 18% - поступления от спонсоров.

Выиграли от Олимпиады строительные подрядчики. В Токио построено восемь новых площадок. Двумя самыми дорогими были Национальный стадион, стоимость которого составила $1,43 млрд и новый водный центр стоимостью $520 млн. Следующие два олимпийских организатора — Париж в 2024 году и Лос-Анджелес в 2028 году объявили, что резко сокращают строительство новых объектов.

Спортивные и политические дивиденды

"Безрадостные Игры" с пустыми трибунами и всесторонними ограничениями (достаточно вспомнить столовые для спортсменов с прозрачными перегородками) позволили свести число случаев коронавируса всего к 430. И всего 29 спортсменов были отстранены от соревнований из-за болезни.

Очков партии премьера Японии Есихидэ Суга, стойко защищавшего Олимпиаду, итоги Игр не прибавили. Сейчас рейтинг его кабинета — 34% — на самой низкой отметке за год после прихода к власти, отмечает Bell.

Зато Япония сполна воспользовалась домашним преимуществом и выиграла больше золотых медалей (27) и медалей в общем зачете, чем когда-либо прежде.

Спортсмены страны завоевали "золото" в 7,9% дисциплин по сравнению с 3,9% в Рио в 2016 году и 2,3% в Лондоне в 2012 году, отмечает Bloomberg. Судя по опыту предыдущих Игр, положительный "медальный" эффект для принимающей страны проявится и на следующих Играх — и это самое важное, что можно купить за немалую цену Олимпиады.