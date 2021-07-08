Летняя Олимпиада-2020 в Токио пройдет без зрителей

Местных зрителей не допустят на мероприятия и соревнования в столичном регионе Японии, в том числе и болельщиков Летних Олимпийских игр-2020.

Соответствующее решение 8 июля приняли организаторы Олимпиады, сообщает Kyodo.

Указано, что в четверг в Токио состоялась пятисторонняя дискуссия с участием представителей Организационного комитета Игр, Международного олимпийского комитета (МОК), а также местных властей.

"Было решено, что столичные районы Токио, Канагава, Тиба и Сайтама не будут принимать зрителей", — говорится в сообщении.

Ранее правительство Японии из-за ситуации с COVID-19 ввело режим чрезвычайной ситуации в Токио, в том числе на время Олимпийских игр. Режим продлится с 12 июля по 23 августа 2021 года.

Как известно, Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Однако из-за пандемии коронавируса власти Японии совместно с МОК решили перенести Олимпиаду на 2021 год.

Перед этим несколько стран призвали МОК отложить проведение летних Олимпийских игр в связи с пандемией коронавируса. В частности, Канада и Австралия объявили, что не будут отправлять своих спортсменов на соревнования, если Олимпиада в Токио будет проведена в назначенные сроки.