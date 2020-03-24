Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год

Премьер-министр обратился с соответствующим предложением к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, и тот поддержал его.

Точная дата проведения Олимпиады в Токио в следующем году пока остается неизвестной.

Олимпийские игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа.

Ранее несколько стран призвали МОК отложить проведение летней Олимпиады в связи с пандемией коронавируса. Канада и Австралия объявили, что не будут отправлять своих спортсменов на соревнования, если Олимпиада в Токио будет проведена в назначенные сроки.

Напомним, что поступило сообщение Всемирной организации здравоохранения, что коронавирус COVID-19 стал быстрее распространяться в мире.

На сегодняшний день зафиксировано больше 300 тысяч случаев заболевания почти во всех странах мира.

ВОЗ отмечает, что все введенные жесткие ограничения в связи с коронавирусом должны замедлить распространение пандемии. Однако у них есть и негативное последствие — дефицит защитных средств и материалов, из которых их производят.

В Украине МОЗ потребовало от больниц приостановить плановую госпитализацию пациентов, а также плановые операции для того, чтобы медицинские учреждения были готовы для предоставления медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.