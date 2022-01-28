ГБР обыскало дом нардепа-соратника Разумкова: экс-спикер заявил о политических преследованиях

Государственное бюро расследований утром 28 января провело обыски дома у депутата Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Олега Воронько, входящего также в межфракционное объединение "Разумная политика", созданное бывшим спикером парламента Дмитрием Разумковым.

Как говорится в сообщении ГБР, оно расследует подделку документов. При этом следственные действия проводятся не только по месту проживания нардепа, но и "у связанных с ним лиц".

Национальное агентство по предотвращению коррупции составило на депутата протокол по части 2 статьи 172-4 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности) относительно его "вхождения в состав исполнительного органа одного из обществ".

В бюро поясняют, что при рассмотрении дела в Печерском районном суде Киева Воронько подал поддельные документы — протокол собрания о якобы своем увольнении с должности директора, чем, возможно, ввел суд в заблуждение.

ГБР ведет расследование по части 4 статьи 358 (подделка документов или их использование), части 1 статьи 366 (служебный подлог) и части 2 статьи 384 (введение суда в заблуждение) Уголовного кодекса.

Фото: ГБР

В свою очередь Разумков в ходе выступления в Раде с нетипичным для себя возмущением назвал такие действия ГБР политическим преследованием, а обвинения в адрес коллеги "притянутыми за уши".

"Будете ржать, когда к вам придут с обысками. Когда к вашему коллеге по надуманному делу в 7 утра приходят домой силовики, это не смешно, это непорядочно, это возвращение принципов диктатуры, узурпации власти и выборочного правосудия", — заявил он.

Экс-спикер потребовал от нынешнего председателя Рады Руслана Стефанчука и парламентского комитета по правоохранительной деятельности взять на личный контроль дело, по которому у Воронько проходят обыски, а также пригласить в Раду директора ГБР Алексея Сухачева.

"Это он так показывает благодарность за то, что ему перед Новым годом подарок сделали и назначили на должность главы ГБР? Или что это? Абсолютно надуманное дело, абсолютно притянутое за уши", — считает Разумков.

Он также отметил, что ни ГБР, ни Национальное антикоррупционное бюро не приходят с обысками ко многим депутатам Рады, "которые замешаны в других уголовных делах".

"А тут приходят, потому что это "Разумная политика", потому что мы не подчинены Офису, не слушаемся непосредственно президента. Будете жить дальше по принципу беспредела или принципа "закон один для всех"? В 2013 году все тоже так думали: "мы тут навсегда". А потом время поменялось, и пришлось отвечать, а кому-то еще и уезжать из государства", — указал политик.

По словам экс-спикера, если власти решили превратить силовиков в органы давления на парламентариев и на саму Раду, то это ударит по самим же инициаторам.

"Политические преследования — все сегодня идет к этому: ущемление свободы слова, ущемление принципов, ущемление того, с чем мы все шли в 2019 году. Как-то у вас всех очень сильно изменились приоритеты. Я сейчас не буду говорить, как сильно и на что они поменялись. Но будете молчать — потом закончите очень плохо, поверьте мне", — предупредил он.

Также Разумков заявил, что и "по другому народному депутату через третьих лиц пытаются завести уголовное производство".

"Я уже молчу, что за всеми катается СБУ, катаются другие институции. Когда будет отчет Сухачева? Через три недели. Послушаем тогда главу ГБР, что он наделал и куда они ведут государство. Спасибо. Очнитесь, пожалуйста", — завершил речь бывший руководитель Рады.

Напомним также, что ранее полиция взялась расследовать по статье 296 Уголовного кодекса о хулиганстве инцидент с участием члена МФО "Разумная политика" Артема Дмитрука, ранее исключенного из парламентской фракции "Слуга народа".

Тот 25 января ворвался со своими соратниками на заседание земельной комиссии Одесского городского совета и, пробежав по столам, прорвался к столу с документами, разбросав их и разломав сам стол. Нардеп, избранный от мажоритарного округа в Одессе, мотивировал уже не первое свое препятствование работе этой комиссии желанием пресечь земельные махинации, проводящиеся, по его словам, в интересах руководства города.

После инцидента он заявил, что приостанавливает свою деятельность в "Разумной политике", чтобы не дать повода оппонентам "использовать ситуацию в своих корыстных целях".