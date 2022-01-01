Зеленский назначил Сухачева главой ГБР

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Сухачева директором Государственного бюро расследований сроком на пять лет. Об этом говорится в указе главы государства №691 от 31 декабря, который стал последним опубликованным указом 2021 года.

Сухачев родился в 1978 году в Харькове, в 2000 году окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение". Доктор юридических наук, заслуженный юрист Украины.

С 2000 года работал в органах госбезопасности, пройдя путь от следователя до заместителя начальника Главного управления Центрального управления Службы безопасности Украины. В 2017-2019 годах работал замначальника департамента Генеральной прокуратуры, в 2019-2020 годах работал в Службе внешней разведки.

По результатам открытого конкурса в августе 2020 года был назначензаместителем директора ГБР, а 22 сентября 2020 года стал исполняющим обязанности директора бюро, оставаясь в таком статусе в течение года и трех месяцев. Таким образом, Сухачев стал вторым полноценным главой ГБР в истории этого органа.

Напомним, что создание ГБР для расследования преступлений, совершаемых госслужащими, было предусмотрено в феврале 2016 года. Однако начать работу оно смогло лишь в конце 2017 года, после того как 22 ноября его возглавил Роман Труба.

После увольнения Трубы спустя два года, 27 декабря 2019 года, исполняющей обязанности директора ГБР стала Ирина Венедиктова, однако 17 марта 2020 года она была назначена генпрокурором, а вместо нее руководить бюро стал Александр Соколов, который, как и Сухачев, стал замглавы ГБР по результатам конкурса. Уступив спустя полгода должность исполняющего главы бюро Сухачеву, Соколов, однако, остался заместителем директора.