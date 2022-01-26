Нардеп Дмитрук приостанавливает деятельность в МФО "Разумная политика" после инцидента в горсовете Одессы

Народный депутат Артем Дмитрук из-за драки на заседании земельной комиссии Одесского городского совета приостанавливает деятельность в межфракционном объединении "Разумная политика" экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Об этом он написал в Фейсбуке.

"Я приостанавливаю свою деятельность в межфракционном объединении "Умная политика". Делаю это для того, чтобы не давать повода нашим политическим оппонентам использовать ситуацию в своих корыстных целях", — написал нардеп.

Такое решение Дмитрук объяснил вчерашним инцидентом в горсовете Одессы, куда он с боем прорывался на заседание земельной комиссии, потому что его не хотели пускать.

"Как человек принципиальный и законопослушный, я ожидаю честного и объективного расследования инцидента. Как депутат Верховной Рады буду и дальше бороться с беспределом в Одессе, применяя все возможности законодательной, правоохранительной и судебной системы", — написал он.

Также он извинился перед "случайными людьми", которые могли пострадать в результате инцидента.

Напомним, депутат Верховной Рады Артем Дмитрук 25 января сорвал заседание комиссии Одесского городского совета по вопросам пространственного развития, землеустройства и регулирования земельных правоотношений.

Как свидетельствуют видео с места происшествия, нардеп силой прорвался в помещение в здании мэрии, пробежал по столам к столу с документами, перевернул и разломал его.

Как сообщает Главное управление полиции в Одесской области, происшествие квалифицировано как хулиганство (часть 3 статьи 296 Уголовного кодекса).

Напомним, 16 ноября 2021 года "Слуги народа" исключили из фракции нардепа Дмитрука. Это связано с тем, что он в последние месяцы голосовал не с линией партии.

После Артем Дмитрук вошёл в (МФО) "Разумная политика" экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова.