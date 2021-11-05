Политика 1 час назад

В депутатское объединение Разумкова в Раде войдут 25 человек: стало известно название

Среди членов нового образования назван ряд "слуг народа"

Дмитрий Разумков. Фото: пресс-служба Рады Дмитрий Разумков. Фото: пресс-служба Рады
Дмитрий Разумков. Фото: пресс-служба Рады

Бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное объединение "Разумная политика". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на его пресс-секретаря Ольгу Туний.

"Да, эта информация соответствует действительности. Дмитрий Александрович решил создать межфракционное объединение "Разумная политика", и в него войдут около 25 народных депутатов", — сказала она.

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По ее словам, документы о создании межфракционного объединения, скорее всего, уже были направлены спикеру Руслану Стефанчуку.

Кроме того, Туний частично подтвердила и персональный состав объединения. В частности, среди его членов — нардепы Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько. Все четверо сейчас входят во фракцию "Слуга народа".

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В объединение также войдет исключенная из этой фракции за голосование против закона об олигархах Людмила Буймистер, а также депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко.

Отметим, что сам Разумков пока достаточно туманно описывает свою будущую политсилу, однако в последних заявлениях на телеканалах однозначно давал понять, что она будет создана и будет отстаивать принципы, декларировавшиеся кандидатом в президенты Зеленским и партией "Слуга народа" в ходе избирательных кампаний 2019 года, от которых, однако, как подчеркивает экс-спикер Рады, те сильно отошли.

Согласно опросу Киевского международного института социологии, за не созданную пока партию Разумкова уже готовы проголосовать 2,8% от всех опрошенных (4,5% от определившихся), а вот Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова дает показатель почти вдвое больший — 5,5% от всех опрошенных (то есть около 8% от определившихся).

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