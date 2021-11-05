В депутатское объединение Разумкова в Раде войдут 25 человек: стало известно название

Бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное объединение "Разумная политика". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на его пресс-секретаря Ольгу Туний.

"Да, эта информация соответствует действительности. Дмитрий Александрович решил создать межфракционное объединение "Разумная политика", и в него войдут около 25 народных депутатов", — сказала она.

По ее словам, документы о создании межфракционного объединения, скорее всего, уже были направлены спикеру Руслану Стефанчуку.

Кроме того, Туний частично подтвердила и персональный состав объединения. В частности, среди его членов — нардепы Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько. Все четверо сейчас входят во фракцию "Слуга народа".

В объединение также войдет исключенная из этой фракции за голосование против закона об олигархах Людмила Буймистер, а также депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко.