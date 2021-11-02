Еще одна соцслужба включила в опросы "партию Разумкова": шансы на прохождение в Раду есть

Не созданная пока партия бывшего председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова способна самостоятельно пройти в парламент следующего созыва, свидетельствуют результаты последнего опроса Киевского международного института социологии.

Согласно им, за такую политсилу готовы проголосовать 4,5% респондентов, определившихся со своим выбором, что с учетом погрешности говорит о шансах на преодоление 5%-ного барьера. При этом ее электорат, согласно результатам опроса, оказался смещенным на запад Украины: там эту партию готовы поддержать 5,6%, в центральных же регионах — 5,2%, в южных — лишь 3,4%, а в восточных и на Донбассе — 2,8% и 2,7% соответственно.

За "Слугу народа" при этом готовы отдать голос 18,3%, за "Оппозиционную платформу — За жизнь" — 17%, за "Батькивщину" — 15,4%, за "Европейскую солидарность" — 15,1%, за "Силу и честь" — 5,6%, за Радикальную партию — 4,5%, за "Украинскую стратегию Гройсмана" — 3,6%.

Точно не смогли бы пройти в Раду "Свобода" (2,7%), "УДАР Виталия Кличко" (2,6%), "Наши" (2,3%), Партия Шария (2,2%), "Голос" (1,7%), "За будущее" (1,2%), "Доверие" (0,9%), "Наш край" (0,7%), "Пропозиция" (0,3%) и "Украина — наш дом" (0,2%). За другую партию хотели бы проголосовать 1,1% определившихся.



Саму идею проведения внеочередных выборов Рады поддерживает 47,3% украинцев, против же выступает 37,7%. Еще 14,5% затруднились с ответом, а 0,5% от него отказались.



Также у респондентов интересовались одобрением деятельности президента Владимира Зеленского. 56,9% оценили ее негативно, а вдвое меньше — 28,2% — позитивно. Еще вдвое меньше — 14,1% — ответить затруднились, а 0,7% отказались.

При этом больше всего Зеленского одобряют на западе Украины (32,1%), где он получил наименьшую поддержку на выборах 2019 года, а меньше всего — на Донбассе (14,8%).



В то же время сторонников проведения досрочных президентских выборов в Украине немного меньше (43,4%), чем противников (45,8%). Еще 10,9% не выразили мнение.



Однако почти половина украинцев, 47,7%, считают, что Зеленский на должности президента не оправдал их ожиданий. 31,1% заявили, что он их оправдал частично, и лишь 4,3% — что оправдал полностью. В частности, на Донбассе эти показатели составили 69,6%, 17,8% и всего 0,7% соответственно.



С утверждением, что партию "Слуга народа" нужно отстранить от власти путем массовых протестов, согласны лишь 35%, а большинство в 50,6% высказалось против этого. Еще 14,4% не дали ответа.



В гипотетических массовых протестах с требованием досрочных выборов президента готовы участвовать лишь 23,1% респондентов, а в протестах с требованием выборов Рады — 24,1%. Не готовы принимать в них участие соответственно 71,9% и 70,3%. При этом не смогли ответить лишь 5% и 5,5% соответственно.



Опрос был проведен 20-25 октября методом личного интервью с использованием планшета (CAPI) среди 2028 респондентов, проживающих в 103 населенных пунктах во всех регионах. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и дизайн-эффектом 1,5) не превышает: 3,3% — для показателей, близких к 50%, 2,9% — для показателей, близких к 25%, 2,2% — для показателей, близких к 12%, 1,5% — для показателей, близких к 5%.

Напомним, что ранее во вторник опубликовал результаты недавнего опроса и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, включивший гипотетическую партию сына своего основателя в список опций для выбора респондентами. Такую политсилу, согласно данным этого исследования, готовы поддержать 5,5% от всех опрошенных, что составляет порядка 8% от определившихся.

Отметим, что сам Разумков пока достаточно туманно описывает свою будущую политсилу, однако в последних заявлениях на телеканалах, сделанных после проведения упомянутых опросов, уже однозначно дал понять, что она будет создана и будет отстаивать принципы, декларировавшиеся кандидатом в президенты Зеленским и партией "Слуга народа" в ходе избирательных кампаний 2019 года, от которых, однако, как подчеркивает экс-спикер Рады, те сильно отошли.