Разумков во втором туре уверенно победил бы и Зеленского, и Порошенко — опрос

Депутат Верховной Рады и бывший председатель парламента Дмитрий Разумков уверенно победил бы и действующего президента Владимира Зеленского, и предыдущего главу государства Петра Порошенко, если бы досрочные президентские выборы прошли сейчас и он прошел на них во второй тур.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова и фонда "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива.

Так, против Порошенко Разумков имеет поддержку 61,1% украинцев, определившихся с выбором в данной паре, а против Зеленского — 56,4%. В то же время Порошенко также уже имеет шансы победить Зеленского, но очень шаткие: опрос дает ему минимально возможный перевес с результатом 50,1%.

Зеленский же сохраняет хорошие шансы победить во втором туре Юлию Тимошенко (с результатом 53,5%), а еще более уверенные — победить Юрия Бойко (с 63,1%).

В первом же туре за действующего президента готовы проголосовать 24,2% респондентов, определившихся с выбором, за Порошенко — 16,1%, за Тимошенко — 9,9%, за Разумкова — 9,3%, за Бойко — 9,2%.

Игоря Смешко готовы поддержать 6,4%, Евгения Мураева — 6,3%, Владимира Гройсмана — 5%, Сергея Притулу — 2,7%, Романа Кошулинского — 2,2%, Олега Ляшко — 1,7%, Анатолия Гриценко — 1,6%, Виталия Кличко — 1,4%, а своего кандидата назвали еще 4,1%.

Опрос был проведен с 17 по 22 декабря методом личных интервью 2018 респондентов по месту их жительства. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что опрос Центра Разумкова, проведенный за месяц до этого тем же методом, показал, что за сына его основателя готовы были проголосовать во втором туре против Зеленского лишь 50,4% определившихся граждан, хотя и это говорило о его гипотетической победе.