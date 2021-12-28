Гордон и Портников вышли бы во второй тур президентских выборов, если бы в них не участвовали политики - опрос

Журналисты Дмитрий Гордон и Виталий Портников могли бы выйти во второй тур гипотетических выборов президента Украины, в которых не участвовали бы политики. Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, проведенного совместно с фондом "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива.

При этом 40,3% опрошенных не пошли бы на такие выборы, по крайней мере с предложенным социологами списком кандидатов. Еще 22,9% затруднились со своим ответом.

В свою очередь, относительное большинство из пошедших (36,9%) не смогли выбрать кандидата по вкусу. Из тех же, кто смог бы отдать голос хоть за кого-нибудь, 27,2% выбрали Гордона, 19,7% - Портникова, 11,9% - журналистку Наталью Мосейчук, 9,9% - врача Евгения Комаровского, 7,7% - журналиста Дмитрия Спивака, 6,9% - путешественника и журналиста Дмитрия Комарова.

За певца Олега Винника готовы проголосовать 4,2% таких граждан, за боксера Василия Ломаченко - 4%, за писателя Леся Подервянского - 3,8%, за футболиста Александра Шовковского - 2,9%, за певицу Ольгу Полякову - 1,3%, а за блогершу Софию Стужук - лишь 0,2%. Других кандидатов Центр Разумкова не предлагал.

В то же время по сумме тех, кто уверен, что выбрал бы определенного кандидата из списка, и тех, кто просто допускает свое голосование за него, после Гордона с 15,5% идет Комаровский с 11,9%, Мосейчук с 11,2% и Портников с 10,8%.

При этом наибольший антирейтинг по части потенциальной поддержки на президентских выборах имеют Полякова (за нее точно не проголосуют 77,7% опрошенных) и Винник (73,6%), за которыми с большим отрывом идут Комаровский (60,3%) и Комаров (58,6%).

Наибольшую же узнаваемость имеют Винник (его знают лишь 2,3% респондентов), Мосейчук (ее не знают 3,9%), Комаров (4,2%) и Полякова (4,4%) и Комаровский (7,2%).

Опрос был проведен с 17 по 22 декабря методом личных интервью 2018 респондентов по месту их жительства. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним также, что согласно другому недавнему опросу Центра Разумкова, две трети украинцев выступают против баллотирования Владимира Зеленского на второй президентский срок.