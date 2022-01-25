Изгнанный из "Слуги народа" нардеп Дмитрук устроил дебош в Одесском горсовете (ФОТО, ВИДЕО)

Внефракционный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук 25 января сорвал заседание комиссии Одесского городского совета по вопросам пространственного развития, землеустройства и регулирования земельных правоотношений.

Как свидетельствуют видео с места происшествия, нардеп силой прорвался в помещение в здании мэрии, пробежал по столам к столу с документами, перевернул и разломал его.

Как сообщает Главное управление полиции в Одесской области, происшествие квалифицировано как хулиганство (часть 3 статьи 296 Уголовного кодекса).

Отмечается также, что в столкновениях между Дмитруком, его помощниками и сторонниками, с одной стороны, и муниципальной охраной, с другой стороны ,пострадали три охранника.

"На месте работают полицейские, опрашивающие свидетелей и участников конфликта и проводящие первоочередные следственные действия. Правоохранители продолжают обеспечивать правопорядок на месте происшествия", — указали правоохранители.

Как передает 048.ua, на заседании комиссии присутствовало четыре члена из шести. Председательствующий депутат горсовета от фракции "Доверяй делам" Сергей Страшный отметил, что кворум имеется, после чего перешел к повестке дня.

На заседание, ключевым вопросом которого был отвод земли под санаторием Госпогранслужбы "Аркадия" на Гагаринском плато, попытался прорваться Дмитрук, и пока его не пускали, комиссия быстро голосовала и принимала решения. Когда нардеп в сопровождении соратников и полицейских все же проник в помещение, мероприятие превратилось в потасовку.

Фото: ГУ НП в Одесской области Фото: ГУ НП в Одесской области Фото: ГУ НП в Одесской области Фото: ГУ НП в Одесской области

Сам же Дмитрук заявляет, что остановил таким образом "беспредел", коим является, по его мнению, проведение заседаний земельной комиссии, и пообещал продолжать "отстаивать интересы граждан нашего города".

Причем это уже не первый случай в течение января, когда нардеп препятствует заседаниям этой комиссии горсовета. Депутат ранее выражал убеждение, что заседания организуются с нарушениями регламента и для принятия решений, генерирующих "один из основных черных доходов [мэра Геннадия Труханова] и его банды".

Напомним, что Дмитрука в ноябре исключили из парламентской фракции "Слуга народа" после того, как стало известно, что он войдет в межфракционное объединение, создаваемое Дмитрием Разумковым и получившее название "Разумная политика". Самого Разумкова месяцем ранее отправили в отставку с должности председателя Рады.

Дмитрук является нардепом-мажоритарщиком, был избран от округа №133 в Одессе и позиционирует себя, в частности, в качестве борца с незаконным строительством в этом облцентре.