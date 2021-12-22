"Больной на голову? Как вы можете осматривать авто нардепа?": депутат от "Слуги народа" устроил разборки с полицейскими (ВИДЕО)

Полицейские остановили за нарушение ПДД автомобиль, в котором обычно возят народного депутата от партии "Слуга народа" Николая Галушко. Нардепу не понравились действия правоохранителей, поэтому они решил оскорбить полицейских, используя ненормативную лексику.

Правоохранители сняли на видео этот момент и передали журналистам, сообщает издание "Украинская правда".

Как стало известно, инцидент произошел еще год назад, 18 декабря 2020 года. Водитель авто, в котором возят Галушко, пересек двойную полосу в центре Киева около 4 утра.

Водитель позвал на помощь Галушко, который решил разобраться с полицейскими. В частности, нардеп нецензурно выражался в сторону правоохранителей.

Он пытался объяснить, что полицейские остановили не простой автомобиль, а его — нардепа от "Слуги народа". В свою очередь правоохранители донесли депутату, что на машине не указано, кому она принадлежит. А если и так, то нардепы не имеют дипломатического иммунитета.

На видео четко видно и слышно, что Галушко называет полицейских "дебилами" и жалуется, что "выдернули из-за стола" в 4 утра.

Отметим, что Галушко — член комитета по правоохранительной деятельности, выпускник Национальной академии внутренних дел.

Реакция партии "Слуга народа"

Пресс-секретарь фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук заявила, что их партия осуждает действия Галушко и считает его поведение в общении с полицейскими неприемлемым как для члена парламента, так и для любого другого гражданина.

Сам депутат Галушко утверждает, что тогдашнее руководство МВД якобы шантажировало его этим видео, требуя поддерживать в парламенте "нужные инициативы".

"Тем не менее, этот факт не оправдывает Галушко и его поступок, хотя и вызывает много вопросов к правомерности действий предыдущего руководства МВД. Такое поведение депутата является неприемлемым и станет предметом рассмотрения этического комитета партии, который определит меру наказания для него", — написала Палийчук.

Ранее в подобный скандал попал заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили. Он 24 ноября устроил скандал с правоохранителями при проверке документов на автомобиль, а за две недели до этого уже участвовал в подобном инциденте.

Во время проверки Гогилашвили начал с использованием ненормативной лексики оскорблять правоохранителей и спрашивать, почему они "не узнали начальство".

Также Гогилашвили успел поскандалить с правоохранителями на блокпосте в Краматорске Донецкой области. Чиновнику не понравилась просьба показать документы. Он угрожал работникам полиции, оскорблял их и лез в драку.