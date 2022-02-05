"24 серпня": Сергей Притула создает свою партию

Сегодня, 5 февраля, состоялась встреча инициативных групп по сбору подписей за создание партии "24 серпня" Сергея Притулы.

Как сообщает "Украинская правда", на собрании активистов обсуждались организационные моменты создания и деятельности партии.

Полное название новой политической силы – "Політична партія "24 серпня".

Напомним, еще в конце сентября 2021 года телеведущий заявил о планах создания своей политической партии.

Притула тогда заявлял, что в приоритетах политической силы будет парламентская кампания.

Сергей Притула появился в украинской политике в 2019 году, когда под №30 пошел на парламентские выборы в составе списка партии "Голос".

В Верховную Раду он не попал, однако был при этом заместителем главы партии.

В 2020 году шоумен решил баллотироваться на пост мэра Киева. На выборах Притула получил 7,87% голосов и занял третье место.