Притула будет баллотироваться в мэры Киева от "Голоса" (ВИДЕО)

Известный украинский шоумен, ведущий и комик Сергей Притула будет баллотироваться на пост мэра Киева на местных выборах в октябре 2020 года от партии "Голос".

Таким образом он подтвердил слухи, которые уже давно распространялись в интернете, сообщает пресс-служба его политсилы.

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В частности, указано, что соответствующее заявление он сделал 11 августа во время презентации кандидатов от "Голоса" на местных выборах.

"Вы знаете меня как успешного телеведущего. Вы знаете меня как военного волонтера, которому люди доверили десятки миллионов гривен для помощи украинской армии. Вы знаете меня как человека, которому не безразлично то, что происходит в Украине, как человека, у которого всегда была своя позиция. И я никогда не боялся озвучивать ее вслух. Сегодня я хотел бы, чтобы вы узнали меня с другой стороны — как человека, которому не безразлично то, что происходит в Киеве", — сказал Притула.

Как известно, сначала Притула, чьи инициалы попадали в рейтинги кандидатов на должность мэра Киева, заявил, что пока такая "история" для него вовсе не приоритетная.

Ранее глава партии "Голос" Кира Рудик сказала, что шоумен Притула все же может стать кандидатом от политсилы на выборах мэра Киева.

В то же время сам шоумен считает, что вопрос баллотирования в мэры Киева надо рассматривать комплексно.

Чуть позже Притула не исключил вероятность, что может стать кандидатом от партии "Голос" на выборах мэра Киева.

Ранее сообщалось, что большинство жителей Киева готовы проголосовать на местных выборах за действующего мэра столицы Виталия Кличко, свидетельствуют результаты опроса соцгруппы "Рейтинг". При этом Притула занял бы 2 место.



"В рейтинге кандидатов на выборах мэра Киева лидирует Виталий Кличко, за которого бы отдали свои голоса 41,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Сергея Притулу готовы поддержать 11,6%, Ирину Верещук — 9,4%, Андрея Пальчевского — 9,0%, Алексея Гончаренко — 5,4%", — отмечали социологи.