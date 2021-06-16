Раскол в "Голосе": фракция в Верховной Раде распалась пополам

10 из 20 депутатов парламентской фракции "Голос" заявили о создании объединения "Справедливость".

Об этом с трибуны Верховной Рады заявила народный депутат от "Голоса" Александра Устинова.

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"Вчера руководство нашей партии и фракции фактически пересекло "красную линию" и предало интересы своих избирателей и украинцев. Они голосовали за русификацию, тогда как обещали защищать украинский язык и культуру. Поэтому мы, 10 народных депутатов, — а это половина парламентской фракции "Голос" — хотим заявить о создании отдельного объединения "Справедливость", — сказала она.

Нардеп заявила, что фактически фракция "Голоса" уже пять месяцев существует в Верховной Раде лишь в виде фантома, а руководство фракции не представляет интересы даже половины членов партии.

"Большая часть руководства предала ценности, которые мы декларировали на выборах и принципы, по которым мы обещали работать", — сказала Устинова.

Депутат обвинила руководство партии в коррупции и саботаже работы антикоррупуционных органов. Также, по ее словам, ее коллег в Киевском городском совете заставляют голосовать по спорным земельным вопросам.

"Мы считаем недопустимым поддержку нашей партией дерибанов столичной земли, за которые сейчас заставляют голосовать депутатов Киевсовета от "Голоса". Мы считаем недопустимым уничтожение антикоррупционных органов, а именно ради этого был зарегистрирован законопроект руководством нашей партии и фракции — чтобы забрать у НАПК возможность проверять партийные финансы. Знаете почему? Потому что были вопросы о том, куда тратятся финансы руководством нашей партии, куда идет государственное финансирование в размере свыше 70 миллионов гривен грн ежегодно", — сказала Устинова.

Она также обвинила верхушку "Голоса" в предательстве идеологических установок партии.

"К сожалению, руководство партии и фракции увязло в кулуарных договорняках. Мы не будем прятать глаза и отмалчиваться, пока наши коллеги занимаются дерибанами и договорняками, — заявила Устинова, — Вчера руководство партии и фракции показало свое реальное лицо. Они голосовали за русификацию вместо защиты украинского языка и украинской культуры. Именно поэтому мы, половина фракции "Голоса", выражаем недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку, который нарушает закон и уже три месяца не созывает заседаний фракции даже по требованию большинства депутатов из нее…Мы инициируем исключение Киры Рудык, которая прогуливает 60% заседаний. Мы обещали это избирателям: если будут прогуливать 50% — исключаем из фракции".

Кроме Устиновой в раскол ушли нардепы Роман Лозинский, Андрей Шараскин, Юлия Клименко, Наталия Пипа, Ольга Стефанишина, Соломия Бобровская, Владимир Цабаль, Ярослав Юрчишин и Галина Васильченко.

Напомним, в начале июня шоумен и бывший кандидат в мэры Киева от партии "Голос" Сергей Притула решил покинуть эту политсилу после безуспешных попыток повлиять на политику руководства партии.

Притула покинул руководство "Голоса" по результатам съезда партии, прошедшего еще 29 января. Впоследствии в политсиле окончательно наметился раскол, публичным триггером которого стала скандальная акция протеста против приговора Сергею Стерненко 20 марта под зданием Офиса президента, которую часть нардепов от "Голоса" поддержала, а часть осудила. В итоге из 20 членов фракции в парламенте 10 оказались в одной неформальной группе, а остальные 10 — в другой.