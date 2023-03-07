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Началась продажа билетов на "Евровидение": сколько стоят
Во вторник, 7 марта, в 14 часов по киевскому времени стартовала продажа билетов на песенный конкурс "Евровидение", который состоится в мае в Великобритании. Только 6000 билетов будут доступны на девять концертов, включая генеральные репетиции, в Ливерпуле.
Об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что количество билетов ограничено. Зал, в котором пройдет финал песенного конкурса, обычно вмещает 11 000 человек, но для фанатов будет доступно около 6 000 билетов на шоу через расширенную сцену и требования от организаторов конкурса.
Цены на билеты будут колебаться от 30 до 380 фунтов стерлингов (от 1400 до 16800 грн).Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как пишет издание, спрос на билеты очень высок, а миллионы людей в десятках стран борются за место.
Фанатам Евровидения нужно будет покупать билеты на сайте Ticketmaster и для этого необходимо создать свою учетную запись.
Кроме того, поклонники песенного конкурса, которые не получат билеты, все еще могут принять участие в шоу, поскольку в Ливерпуле будет фан-зона Евровидения, которая может вместить до 25 000 человек на городском пирсе.
Напомним, 3000 билетов получат украинцы, проживающие в Великобритании по визовым программам.
Уже известно, что вести и комментировать песенный конкурс "Евровидение-2023", который состоится в Ливерпуле, будут британцы Ханна Веддингхэм, Алиша Диксон, Грэм Нортон, Мел Гедройц, Райлан, Скотт Миллз, Сэм Квек и Клер Суин. Из Украины выбрали фронтвумен группы The Hardkiss Юлию Санину и комментатора Тимура Мирошниченко.
Напомним, по традиции "Евровидение"-2023 должно было состояться в Украине, ведь предыдущий конкурс в 2022 году выиграла украинская группа Kalush Orchestra. Но в связи с продолжающимися боевыми действиями организацию шоу передали Великобритании, исполнитель которой занял второе место.