Началась продажа билетов на "Евровидение": сколько стоят

Во вторник, 7 марта, в 14 часов по киевскому времени стартовала продажа билетов на песенный конкурс "Евровидение", который состоится в мае в Великобритании. Только 6000 билетов будут доступны на девять концертов, включая генеральные репетиции, в Ливерпуле.

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Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что количество билетов ограничено. Зал, в котором пройдет финал песенного конкурса, обычно вмещает 11 000 человек, но для фанатов будет доступно около 6 000 билетов на шоу через расширенную сцену и требования от организаторов конкурса.

Цены на билеты будут колебаться от 30 до 380 фунтов стерлингов (от 1400 до 16800 грн).

Как пишет издание, спрос на билеты очень высок, а миллионы людей в десятках стран борются за место.

Фанатам Евровидения нужно будет покупать билеты на сайте Ticketmaster и для этого необходимо создать свою учетную запись.

Кроме того, поклонники песенного конкурса, которые не получат билеты, все еще могут принять участие в шоу, поскольку в Ливерпуле будет фан-зона Евровидения, которая может вместить до 25 000 человек на городском пирсе.

Напомним, 3000 билетов получат украинцы, проживающие в Великобритании по визовым программам.

Уже известно, что вести и комментировать песенный конкурс "Евровидение-2023", который состоится в Ливерпуле, будут британцы Ханна Веддингхэм, Алиша Диксон, Грэм Нортон, Мел Гедройц, Райлан, Скотт Миллз, Сэм Квек и Клер Суин. Из Украины выбрали фронтвумен группы The Hardkiss Юлию Санину и комментатора Тимура Мирошниченко.

Напомним, по традиции "Евровидение"-2023 должно было состояться в Украине, ведь предыдущий конкурс в 2022 году выиграла украинская группа Kalush Orchestra. Но в связи с продолжающимися боевыми действиями организацию шоу передали Великобритании, исполнитель которой занял второе место.