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Українським біженцям у Великій Британії роздадуть декілька тисяч квитків на "Євробачення"
Уряд Великої Британії профінансує купівлю 3000 квитків на “Євробачення” для українців. Загалом виділять 10 млн фунтів стерлінгів, щоб захід "продемонструвала українську культуру".
Про це повідомило видання The Guardian.
Квитки безкоштовно отримають біженці з України, однак не уточнюється, за яким алгоритмом їх будуть роздавати.
"Незаконне вторгнення Путіна в Україну означає, що конкурс не можна проводити там, де він має бути. Але ми маємо честь підтримувати Ліверпуль у проведенні цього заходу від їхнього імені, і ми маємо намір переконатися, що український народ є центром цієї події", — сказав міністр культури Люсі Фрейзер.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко також зауважив, що "Євробачення" в Ліверпулі пройде під знаком української культури.
"Ми запланували потужну програму представлення України в Британії. А українці, що були змушені залишити свої домівки через російське вторгнення в Україну, зможуть відвідати один з концертів", - додав міністр.
Вже відомо, що вести та коментувати пісенний конкурсу "Євробачення-2023", що відбудеться у Ліверпулі, будуть британці Ханна Веддінгхем, Аліша Діксон, Грем Нортон, Мел Ґедройць, Райлан, Скотт Міллз, Сем Квек та Клер Суїн. Від України обрали фронтвумен гурту The Hardkiss Юлію Саніну та коментатора Тімура Мірошниченка.
Нагадаємо, за традиціє Євробачення-2023 мало б відбутися в Україні, адже попередній конкурс в 2022 році виграв український гурт Kalush Orchestra. Але у зв'язку з триваючими бойовими діями організацію шоу передали Великобританії, виконавиць від якої посів друге місце за результатами попереднього змагання.