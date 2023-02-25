Украинским беженцам в Великобритании раздадут несколько тысяч билетов на "Евровидение"

Правительство Великобритании профинансирует покупку 3000 билетов на Евровидение для украинцев. В общей сложности выделят 10 млн фунтов стерлингов, чтобы мероприятие "продемонстрировало украинскую культуру".

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Об этом сообщило издание The Guardian.

Билеты бесплатно получат беженцы из Украины, однако не уточняется, по какому алгоритму их будут раздавать.

"Незаконное вторжение Путина в Украину означает, что конкурс нельзя проводить там, где он должен быть. Но мы имеем честь поддерживать Ливерпуль в проведении этого мероприятия от их имени, и мы намерены убедиться, что украинский народ является центром этого события", — сказал министр культуры Люси Фрейзер.

Ее украинский коллега Александр Ткаченко также отметил, что "Евровидение" в Ливерпуле пройдет под знаком украинской культуры.

"Мы запланировали мощную программу представления Украины в Британии. А украинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за российского вторжения в Украину, смогут посетить один из концертов", - добавил министр.

Уже известно, что вести и комментировать песенный конкурс "Евровидения-2023", который состоится в Ливерпуле, будут британцы Ханна Веддингхэм, Алиша Диксон, Грэм Нортон, Мел Гедройц, Райлан, Скотт Миллз, Сэм Квек и Клер Суин. От Украины выбрали фронтвумен группы The Hardkiss Юлию Санину и комментатора Тимура Мирошниченко.

Напомним, по традиции "Евровидение"-2023 должно было состояться в Украине, ведь предыдущий конкурс в 2022 году выиграла украинская группа Kalush Orchestra. Но в связи с продолжающимися боевыми действиями организацию шоу передали Великобритании, исполнитель которой занял второе место по результатам предыдущего конкурса.