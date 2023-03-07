Розпочався продаж квитків на "Євробачення": скільки коштують

У вівторок, 7 березня, о 14 годині за київським часом стартував продаж квитків на пісенний конкурс “Євробачення”, який відбудеться у травні у Великобританії. Лише 6000 квитків будуть доступні на дев’ять концертів, включаючи генеральні репетиції, у Ліверпулі.

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Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що кількість квитків обмежена. Зал, в якому пройде фінал пісенного конкурсу, зазвичай вміщує 11 000 людей, але для фанатів будуть доступні близько 6 000 квитків на шоу через розширену сцену та вимоги від організаторів конкурсу.

Ціни на квитки коливатимуться від 30 до 380 фунтів стерлінгів (від 1400 до 16 800 грн).

Як пише видання, попит на квитки дуже високий, а мільйони людей у ​​десятках країн борються за місце.

Фанатам Євробачення потрібно буде купувати квитки на сайті Ticketmaster і для цього необхідно створити свій обліковий запис.

Крім того, шанувальники пісенного конкурсу, які не отримають квитки, все ще можуть взяти участь у цьогорічному шоу, оскільки у Ліверпулі буде фан-зона Євробачення, яка може вмістити до 25 000 людей на міському пірсі.

Нагадаємо, 3000 квитків отримають українці, які проживають у Великобританії за візовими програмами.

Вже відомо, що вести та коментувати пісенний конкурсу "Євробачення-2023", що відбудеться у Ліверпулі, будуть британці Ханна Веддінгхем, Аліша Діксон, Грем Нортон, Мел Ґедройць, Райлан, Скотт Міллз, Сем Квек та Клер Суїн. Від України обрали фронтвумен гурту The Hardkiss Юлію Саніну та коментатора Тімура Мірошниченка.

Нагадаємо, за традицією "Євробачення"-2023 мало б відбутися в Україні, адже попередній конкурс в 2022 році виграв український гурт Kalush Orchestra. Але у зв'язку з триваючими бойовими діями організацію шоу передали Великобританії, виконавець від якої посів друге місце.