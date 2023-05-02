Группа TVORCHI отправилась на "Евровидение-2023" (ФОТО)

Украинская группа TVORCHI, которая будет представлять в этом году Украину на "Евровидении", отправилась поездом в Хелм, откуда доберется до британского Ливерпуля, где состоится песенный конкурс.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что артисты отправились 1 мая с ж/д вокзала в Киеве.

"Группа TVORCHI, которая в этом году будет представлять Украину на Евровидении, вчера вечером отправилась поездом Киев — Хелм (под кодовым названием TVORCHI EXPRESS) в Ливерпуль, где уже через несколько дней начинается самое масштабное ежегодное песенное шоу", - говорится в сообщении "Укрзализныци".

Там пожелали ребятам успеха и победы, и добавили, что готовы безопасно доставить главную награду песенного конкурса - хрустальный микрофон - в столицу.

Напомним, по традиции "Евровидение"-2023 должно было состояться в Украине, ведь предыдущий конкурс в 2022 году выиграла украинская группа Kalush Orchestra. Но в связи с продолжающимися боевыми действиями организацию шоу передали Великобритании, исполнитель которой занял второе место.

Уже известно, что гранд-финал песенного конкурса 13 мая откроют победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra с мощным выступлением под названием "Голоса нового поколения ".

Также на сцену 67-го песенного конкурса выйдут украинские звезды Евровидение Go_A, Jamala, Тина Кароль и Verka Serduchka.

Украину на конкурс будет представлять группа TVORCHI с песней Heart of Steel. 16 марта стали окончательно известны все песни-участники международного песенного конкурса "Евровидение-2023".