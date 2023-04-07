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Beatles – в вышиванках: в Ливерпуле одели памятник (ФОТО)
Памятник группы Beatles в Ливерпуле одели в традиционную украинскую одежду для съемок BBC, посвященных "Евровидению". В мае Великобритания проведет песенный конкурс от имени Украины.
Вышиванки, в которые одета статуя, привезли из Украины.
В пятницу, 7 апреля, начинается 40-дневный обратный отсчет конкурса, главную локацию M&S Bank Arena готовят к мероприятию.
Напомним, в прошлом году Украина, которую представляли Kalush Orchestra, победила в песенном конкурсе "Евровидение". Из-за вторжения России в Украину организаторы отказали Украине в проведении конкурса в 2023 году. Великобритания, занявшая второе место, устроит шоу от имени Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ведущими конкурса станут звезда "Тед Лассо" Ханна Веддингем, судья "Британия имеет талант" Алеша Диксон, украинская певица Юлия Санина и ведущий Грэм Нортон, также комментирующий "Евровидение" для британских телезрителей.
"Евровидение 2023" состоится в M&S Bank Arena Liverpool. Полуфиналы – 9 и 11 мая, а гранд-финал состоится 13 мая. Финал песенного конкурса будет транслироваться в прямом эфире по телевидению для миллионов зрителей по всему миру и впервые в кинотеатрах по всей Великобритании.
Украину на конкурсе будет представлять группа TVORCHI с песней Heart of Steel. 16 марта стали окончательно известны все песни-участники международного песенного конкурса "Евровидение-2023".
Цены на билеты "Евровидения" будут колебаться от 30 до 380 фунтов стерлингов (от 1400 до 16 800 грн).
Только 6000 билетов будут доступны на девять концертов, включая генеральные репетиции, в Ливерпуле.