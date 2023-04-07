Beatles – в вышиванках: в Ливерпуле одели памятник (ФОТО)

Памятник группы Beatles в Ливерпуле одели в традиционную украинскую одежду для съемок BBC, посвященных "Евровидению". В мае Великобритания проведет песенный конкурс от имени Украины.

Вышиванки, в которые одета статуя, привезли из Украины.

В пятницу, 7 апреля, начинается 40-дневный обратный отсчет конкурса, главную локацию M&S Bank Arena готовят к мероприятию.

The Fab Four like you've never seen them before! 🇺🇦



Liverpool's famous Beatles statue has been styled in traditional Ukrainian Vyshyvankas sourced from Ukraine, for some special BBC filming set to air as part of #Eurovision2023 pic.twitter.com/qKf8yViRvD — BBC Eurovision (@bbceurovision) April 6, 2023

Напомним, в прошлом году Украина, которую представляли Kalush Orchestra, победила в песенном конкурсе "Евровидение". Из-за вторжения России в Украину организаторы отказали Украине в проведении конкурса в 2023 году. Великобритания, занявшая второе место, устроит шоу от имени Украины.

Ведущими конкурса станут звезда "Тед Лассо" Ханна Веддингем, судья "Британия имеет талант" Алеша Диксон, украинская певица Юлия Санина и ведущий Грэм Нортон, также комментирующий "Евровидение" для британских телезрителей.

"Евровидение 2023" состоится в M&S Bank Arena Liverpool. Полуфиналы – 9 и 11 мая, а гранд-финал состоится 13 мая. Финал песенного конкурса будет транслироваться в прямом эфире по телевидению для миллионов зрителей по всему миру и впервые в кинотеатрах по всей Великобритании.

Украину на конкурсе будет представлять группа TVORCHI с песней Heart of Steel. 16 марта стали окончательно известны все песни-участники международного песенного конкурса "Евровидение-2023".

Цены на билеты "Евровидения" будут колебаться от 30 до 380 фунтов стерлингов (от 1400 до 16 800 грн).

Только 6000 билетов будут доступны на девять концертов, включая генеральные репетиции, в Ливерпуле.