Beatles - у вишиванках: у Ліверпулі одягнули пам’ятник (ФОТО)

Пам’ятник гурту Beatles у Ліверпулі одягли в традиційний український одяг для зйомок BBC, присвячених цьогорічному "Євробаченню". У травні Велика Британія проведе пісенний конкурс від імені України.

Вишиванки, в які вбрана статуя, привезли з України.

В п’ятницю, 7 квітня, розпочинається 40-денний зворотний відлік до конкурсу, головну локацію M&S Bank Arena готують до заходу.

The Fab Four like you've never seen them before! 🇺🇦



Liverpool's famous Beatles statue has been styled in traditional Ukrainian Vyshyvankas sourced from Ukraine, for some special BBC filming set to air as part of #Eurovision2023 pic.twitter.com/qKf8yViRvD — BBC Eurovision (@bbceurovision) April 6, 2023

Нагадаємо, минулого року Україна, яку представляли Kalush Orchestra, перемогла в пісенному конкурсі “Євробачення”. Через вторгнення Росії в Україну організатори відмовили Україні в проведенні конкурсу у 2023 році. Велика Британія, яка посіла друге місце, влаштує шоу від імені України.

Ведучими конкурсу стануть зірка «Тед Лассо» Ханна Веддінгем, суддя «Британія має талант» Алеша Діксон, українська співачка Юлія Саніна та ведучий Грем Нортон, який також коментує "Євробачення" для британських телеглядачів.

"Євробачення 2023" відбудеться в M&S Bank Arena Liverpool. Півфінали - 9 та 11 травня, а гранд-фінал відбудеться 13 травня. Фінал пісенного конкурсу транслюватиметься в прямому ефірі по телебаченню для мільйонів глядачів у всьому світі та вперше в кінотеатрах по всій Великій Британії.

Україну на конкурс і представлятиме гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel. 16 березня стали остаточно відомі всі пісні-учасниці міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023".

Ціни на квитки “Євробачення” коливатимуться від 30 до 380 фунтів стерлінгів (від 1400 до 16 800 грн).

Лише 6000 квитків будуть доступні на дев’ять концертів, включаючи генеральні репетиції, у Ліверпулі.