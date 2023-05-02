Гурт TVORCHI вирушив на "Євробачення-2023" (ФОТО)

Український гурт TVORCHI, який представлятиме цьогоріч Україну на "Євробаченні", вирушив потягом до Хелма, звідки дістанеться до британського Ліверпуля, де відбудеться пісенний конкурс.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що артисти вирушили 1 травня з залізничного вокзалу у Києві.

"Гурт TVORCHI, який цього року представлятиме Україну на Євробаченні, вчора ввечері відправився поїздом Київ — Хелм (під кодовою назвою TVORCHI EXPRESS) до Ліверпуля, де вже за кілька днів розпочинається наймасштабніше щорічне пісенне шоу", - йдеться у дописі "Укрзалізниці".

Там побажали хлопцям успіху та перемоги, і додали, що вже готові безпечно доставити головну нагороду пісенного конкурсу - кришталевий мікрофон - до столиці.

Нагадаємо, за традицією "Євробачення"-2023 мало б відбутися в Україні, адже попередній конкурс в 2022 році виграв український гурт Kalush Orchestra. Але у зв'язку з триваючими бойовими діями організацію шоу передали Великобританії, виконавець від якої посів друге місце.

Вже відомо, що що гранд-фінал цьогорічного пісенного конкурсу 13 травня відкриють переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra з потужним виступом під назвою "Голоси нового покоління".

Також на сцену 67-го пісенного конкурсу вийдуть українські зірки Євробачення Go_A, Jamala, Тіна Кароль та Verka Serduchka.

Україну на конкурс і представлятиме гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel. 16 березня стали остаточно відомі всі пісні-учасниці міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023".