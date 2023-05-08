Перший півфінал "Євробачення-2023": хто братиме участь, коли і де дивитися та які зміни в голосуванні

9 травня в британському Ліверпулі на M&S Bank Arena відбудеться перший півфінал 67-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення". Шоу почнеться о 22:00 за київським часом, в ньому прийматимуть участь 15 країн.

Дивитися його онлайн можна буде, зокрема, на YouTube-каналі "Євробачення", а українську трансляцію - на сайтах "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення".

Українським коментатором конкурсу, як і завжди з 2005 року, буде Тимур Мірошниченко. Спостерігати за його роботою в коментаторській студії в Ліверпулі можна буде на YouTube-каналі "Євробачення Україна".

З 15 пісень буде обрано 10, які потраплять далі у фінал. Виступатимуть учасники, згідно жеребкування, в наступному порядку:

Норвегія: Alessandra Mele - Queen Of Kings

Мальта: The Busker - Dance [Our Own Party]

Сербія: Luke Black - Samo Mi Se Spava

Латвія: Sudden Lights - Aijā

Португалія: Mimicat - Ai Coração

Ірландія: Wild Youth - We Are One

Хорватія: Let 3 - Mama ŠČ!

Швейцарія: Remo Forrer - Watergun

Ізраїль: Noa Kirel - Unicorn

Молдова: Pasha Parfeny - Soarele Și Luna

Швеція: Loreen - Tattoo

Азербайджан: TuralTuranX - Tell Me More

Чехія: Vesna - My Sister's Crown

Нідерланди: Mia Nicolai & Dion Cooper - Burning Daylight

Фінляндія: Käärijä - Cha Cha Cha

Другий півфінал "Євробачення-2023" пройде у четвер, 11 травня. У ньому, на відміну від першого, прийматимуть участь 16 країн, з яких, тим не менш, для фіналу будуть обрані також лиш 10.

Результати півфіналів визначатимуться тільки за рахунок голосування глядачів, без оцінок журі. Востаннє такий принцип застосовувався в 2009 році, втім його вирішили знову повернути цьогоріч.

В першому півфіналі, окрім країн-учасниць, буде враховуватися також голосування глядачів з трьох країн "великої п'ятірки", що автоматично потрапляють до фіналу, - Франції, Німеччини та Італії, в другому півфіналі - відповідно, Великої Британії, Іспанії, а також країни-переможниці минулого року, якою є Україна.

Голосувати можна буде через офіційний додаток "Євробачення" для Android чи iOS, а також надсиланням SMS з порядковим номером відповідного виступу (в Україні треба буде їх надсилати на номер 7576, вартість одного повідомлення становитиме 7 гривень).

У фіналі ж враховуватимуться, як і зазвичай з 2009 року, окремо голоси національних журі та аудиторій з кожної країни-учасниці (нині їх 37), включаючи ті, що до фіналу не потрапили.

Окрім цього, як у півфіналах, так і у фіналах вперше запроваджено окреме голосування для країн, які не приймають участь в конкурсі. Сумарний їхній результат буде додаватися до голосування країн-учасниць. Голосувати можна буде за посиланням у додатку "Євробачення" та через сайт esc.vote.

Судячи з формулювань організаторів, цей вид голосування застосовуватиметься лише до країн, які взагалі не беруть участь в "Євробаченні", а не до всіх країн, які не беруть участі у традиційному голосуванні у відповідному півфіналі. Таким чином, українці проголосувати за учасників першого півфіналу все рівно не зможуть.

Нагадаємо, що на "Євробаченні" у 2022 році переміг український гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія", проте Європейський мовний союз відмовив Україні у проведенні конкурсу 2023 року, пославшись на неможливість його підготувати та провести з причин безпеки через війну. Право проведення було передано Великобританії, яка посіла друге місце, але конкурс все ж пройде від імені України як переможниці. Представить Україну гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel.