В финале Евровидения-2023 выступят пятеро украинских звезд: кто именно

В понедельник, 17 апреля, стали известны имена приглашенных украинских артистов, выступающих в финале Евровидения-2023. Шоу в этом году пройдет в британском Ливерпуле от имени Украины.

Об этом сообщает "Суспільне".

Отмечается, что гранд-финал песенного конкурса 13 мая откроют победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra с мощным выступлением под названием "Голоса нового поколения ".

"Мы ждали нашего выступления в Ливерпуле с тех пор, как в прошлом году его объявили городом проведение конкурса. Это город с всемирно известным музыкальным наследием, и мы счастливы, что наконец можем объявить, какой честью для нас будет выступить там. Хотя мы расстроены, что не смогли привезти Евровидение в нашу страну, мы благодарны Великобритании за то, что она принимает этот конкурс от нашего имени, мы выступим для каждого украинца, чтобы напомнить, что лучшие времена и победа нашей страны еще впереди, а также показать миру, за что борется Украина", - подчеркнули участники группы Kalush Orchestra.

Также на сцену 67-го песенного конкурса выйдут украинские звезды Евровидения Go_A, Jamala, Тина Кароль и Verka Serduchka.

"Благодаря тесному сотрудничеству "Суспільного" с BBC в этом году эта часть шоу будет богата украинской культурой, ведь Украина победила в Евровидении-2022. При этом это еще не все сюрпризы, которые ждут зрителей в мае, — некоторые моменты еще на этапе подготовки. Часть из них будет объявлена вскоре, а некоторые неожиданности зрители увидят уже в прямых трансляциях", - рассказала глава делегации Украины на Евровидении Оксана Скибинская.

Кроме того, на сцене выступят победители Евровидения 2018 и 2019 годов израильтянка Netta и нидерландец Duncan Laurence, а также представитель Италии на Евровидении в 2019 и 2022 годах Mahmood, представитель Швеции 2022 года Cornelia Jakobs.

Напомним, по традиции "Евровидение"-2023 должно было состояться в Украине, ведь предыдущий конкурс в 2022 году выиграл украинская группа Kalush Orchestra. Но в связи с продолжающимися боевыми действиями организацию шоу передали Великобритании, исполнитель которой занял второе место.

Уже известно, что вести и комментировать песенный конкурс "Евровидение-2023", который состоится в Ливерпуле, будут британцы Ханна Веддингхэм, Алиша Диксон, Грэм Нортон, Мел Гедройц, Райлан, Скотт Миллз, Сэм Квек и Клэр Суин. Из Украины выбрали фронтвумен группы The Hardkiss Юлию Санину и комментатора Тимура Мирошниченко.