"Євробачення-2023": які шанси на проходження учасників до фіналу та на чию перемогу ставлять букмекери

Європейські букмекерські контори наразі прогнозують перемогу на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023" Швеції, яку представляє співачка Loreen з піснею Tattoo. Як свідчать дані агрегатора ставок на сайті eurovisionworld.com, станом на 8 травня ймовірність цього оцінюється в 41%.

Друге ж місце у ставках з імовірністю на перемогу в 23% наразі посідає фінський виконавець Käärijä, що представить пісню Cha Cha Cha. Третє та четверте місця в цьому рейтингу ділять франкоканадська співачка La Zarra, що представить Францію з піснею Évidemment, та український дует Tvorchi з піснею Heart of Steel. Їм дають близько 7%.

Зазначимо, що Tvorchi, що стали першими визначеними виконавцями на "Євробаченні-2023", спершу мали лідерство в прогнозах, однак за минулі місяці поступилися конкурентам.

В свою чергу, Loreen в останні тижні мала й більші шанси на перемогу за даними букмекерів, зокрема станом на 29 квітня вони оцінювалися у рекордні 46%. Нагадаємо, однак, що Loreen вже вигравала "Євробачення" в 2012 році з піснею Euphoria. Натомість ставки на перемогу Käärijä останніми днями, навпаки, помітно зросли.

Щодо виходу до фіналу учасників першого півфіналу конкурсу букмекери однозначно впевнені в успіху, окрім Швеції та Фінляндії, сусідньої Норвегії, а також Ізраїлю. Ставки на них вже або не приймаються, або приймаються з мінімально можливим коефіцієнтом 1,01.

Також майже гарантованими вважаються місця в фіналі для Чехії та Молдови, дещо менше шансів у Сербії, Швейцарії, Хорватії та Португалії. Замість когось з останніх також можуть пройти Нідерланди. Натомість щодо шансів Мальти, Латвії, Ірландії та Азербайджану букмекері наразі досить песимістичні.

Стосовно ж другого півфіналу прогнози значно менш однозначні. Найбільші шанси (більше 80%) на потрапляння до фіналу мають Австрія, Австралія, Кипр, Вірменія, Словенія та Литва, дещо менші - Грузія, Бельгія та Польща. Натомість останнє місце у імовірно прохідній десятці ділять контор у різних зараз Данія та Естонія. Ще менші шансі у Греції та Албанії, а найменш вірогідною виглядає можливість потрапляння до фіналу Ісландії, Румунії та Сан-Марино.

Нагадаємо, що перший півфінал "Євробачення" цьогоріч відбудеться вже у вівторок, 9 травня, другий - 11 травня, а фінал - 13-го. Попри минулорічну перемогу України конкурс проходить у Великій Британії, але від імені України.