В Минкульте Украины прокомментировали скандальное выступление Хорватии на "Евровидении"

В Министерстве культуры и информационной политики Украины обратили внимание на выступление скандальной хорватской рок-группы Let 3 с песней "Mama ŠČ!" на международном песенном конкурсе "Евровидение", проходящем от имени Украины в британском Ливерпуле.

"К десятке, которая выступит в субботу, присоединилась Хорватия. На пресс-конференции после завершения эфира музыканты заявили, что их песня антивоенная, и призвали остановить "чертову войну", - отмечают в Минкульте.

Там указывают, что еще когда только Let 3 выбрали представителями Хорватии на "Евровидении", зрители интерпретировали песню как вероятную критику президента России Владимира Путина и его вторжения в Украину.

"Во время перформанса солист Let 3 на сцене поет в гротескном костюме Гитлера. Участники группы выступают на сцене в красочных костюмах, одновременно напоминающих офицерские мундиры, а во время выступления один из них выносит на сцену муляжи ракет", - описали выступление в ведомстве.

Отметим, что упомянутого персонажа с ракетами, демонстрирующего свою дьявольскую сущность, в группе прозвали Нинле (то есть Лениным, как его называют в распространенном в бывшей Югославии субкультурном говоре, предусматривающем перестановку слогов в словах). Притом играющий его артист не является непосредственным участником Let 3.

Сама же группа была известна в Хорватии еще в 2000-х годах своими эпатажными, провокационными и нецензурными произведениями и выступлениями, в частности, в обнаженном виде. На национальном отборе на Евровидение 2023 года Let 3 победили 17 конкурентов, значительно опередив их как по оценкам жюри, так и, особенно убедительно, по голосованию телезрителей.

Отметим, что хотя букмекеры точно предугадали проход в финал "Евровидения" соответствующей десятки выступлений, проход именно номера Хорватии среди них был относительно маловероятен.

Напомним, что второй полуфинал конкурса состоится уже в четверг, 11 мая. В нем, в отличие от первого, конкуренция будет выше из-за участия уже 16, а не 15 стран при тех же 10 вакантных местах в финале. Голосовать в нем также смогут зрители из Украины, несмотря на то, что сама она в финал уже прошла автоматически в результате победы в прошлом году.