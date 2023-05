Кто прошел в финал "Евровидения-2023": итоги первого полуфинала

9 мая ходе первого полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение-2023", проходящего в британском Ливерпуле, определилась первая десятка финалистов. В частности, ими стали:

Хорватия: Let 3 - Mama ŠČ!

Молдова: Pasha Parfeni - Soarele şi Luna

Швейцария: Remo Forrer - Watergun

Финляндия: Käärijä - Cha Cha Cha

Чехия: Vesna - My Sister's Crown

Израиль: Noa Kirel - Unicorn

Португалия: Mimicat - Ai Coração

Швеция: Loreen - Tattoo

Сербия: Luke Black - Samo Mi Se Spava

Норвегия: Alessandra - Queen of Kings



Таким образом, в финал не прошли Мальта, Латвия, Ирландия, Азербайджан и Нидерланды.



Итоги были определены по результатам голосования аудитории, проходившего после завершения всех выступлений. Голосовать могли зрители из стран-участниц полуфинала и трёх стран "Большой пятерки" - Франции, Германии и Италии. При этом впервые в истории "Евровидения" учитывалось и голосование зрителей из остальных стран мира, в конкурсе в принципе не участвующих.

Порядок же объявления прошедших в финал традиционно является случайным и не соответствует результатам голосования, дабы сохранить больше интриги для финала. При этом стоит отметить, что букмекеры в точности предсказали всех 10 первых финалистов.

Помимо самих конкурсантов, в начале шоу выступила с песней "Маяк" одна из соведущих - вокалистка группы The Hardkiss Юлия Санина, а после них - бывшая участница "Евровидения" от Украины Алёша, исполнившая вместе с британской соул-певицей Ребеккой Фергюсон песню группы Duran Duran "Ordinary World", в том числе частично адаптированную на украинском языке.

Кроме того, во время голосования аудитории выступила и британская поп-исполнительница косовского происхождения Рита Ора с попурри из песен "Ritual", "Anywhere", "I Will Never Let You Down" и "Praising You".

Напомним, что второй полуфинал конкурса состоится в четверг, 11 мая. В нем, в отличие от нынешнего, конкуренция будет выше из-за участия уже 16 стран при тех же 10 вакантных местах в финале. Голосовать в нем также смогут зрители из Украины, несмотря на то, что сама она в финал уже прошла автоматически вследствие победы в прошлом году.