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Кто прошел в финал "Евровидения-2023": итоги первого полуфинала
9 мая ходе первого полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение-2023", проходящего в британском Ливерпуле, определилась первая десятка финалистов. В частности, ими стали:
Хорватия: Let 3 - Mama ŠČ!
Молдова: Pasha Parfeni - Soarele şi Luna
Швейцария: Remo Forrer - Watergun
Финляндия: Käärijä - Cha Cha Cha
Чехия: Vesna - My Sister's Crown
Израиль: Noa Kirel - Unicorn
Португалия: Mimicat - Ai Coração
Швеция: Loreen - Tattoo
Сербия: Luke Black - Samo Mi Se Spava
Норвегия: Alessandra - Queen of Kings
Таким образом, в финал не прошли Мальта, Латвия, Ирландия, Азербайджан и Нидерланды.
Итоги были определены по результатам голосования аудитории, проходившего после завершения всех выступлений. Голосовать могли зрители из стран-участниц полуфинала и трёх стран "Большой пятерки" - Франции, Германии и Италии. При этом впервые в истории "Евровидения" учитывалось и голосование зрителей из остальных стран мира, в конкурсе в принципе не участвующих.
Порядок же объявления прошедших в финал традиционно является случайным и не соответствует результатам голосования, дабы сохранить больше интриги для финала. При этом стоит отметить, что букмекеры в точности предсказали всех 10 первых финалистов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Помимо самих конкурсантов, в начале шоу выступила с песней "Маяк" одна из соведущих - вокалистка группы The Hardkiss Юлия Санина, а после них - бывшая участница "Евровидения" от Украины Алёша, исполнившая вместе с британской соул-певицей Ребеккой Фергюсон песню группы Duran Duran "Ordinary World", в том числе частично адаптированную на украинском языке.
Кроме того, во время голосования аудитории выступила и британская поп-исполнительница косовского происхождения Рита Ора с попурри из песен "Ritual", "Anywhere", "I Will Never Let You Down" и "Praising You".
Напомним, что второй полуфинал конкурса состоится в четверг, 11 мая. В нем, в отличие от нынешнего, конкуренция будет выше из-за участия уже 16 стран при тех же 10 вакантных местах в финале. Голосовать в нем также смогут зрители из Украины, несмотря на то, что сама она в финал уже прошла автоматически вследствие победы в прошлом году.