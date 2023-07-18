В Украине одного из крупнейших мировых портовых операторов DP World признали спонсором войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло одного из крупнейших мировых портовых операторов DP World (Dubai Port World) в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

"Причиной такого решения стало то, что компания из Объединенных Арабских Эмиратов не только не прекращает вести бизнес с РФ, но и усиливает сотрудничество с агрессором. В частности, в прошлом месяце DP World подписала соглашение с российской государственной корпорацией "Росатом" по развитию Северного морского пути", - говорится в сообщении.

В НАПК напомнили, что именно "Росатом" контролирует временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию.

Компания DP World специализируется на логистике грузов, работе портовых терминалов, морских услугах и зонах свободной торговли. Она обрабатывает 70 млн контейнеров, которые ежегодно привозят около 70 тыс. судов, и работает более чем в 69 странах на всех континентах.

Как отмечается, после подписания соглашения с "Росатомом" глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что развитие Северного морского пути – это стратегический проект, дополнительно принесший в бюджет России около 20 трлн рублей (224 млрд долл. США).

"Таким образом, официальный представитель РФ прямо подтверждает выгоду государства-террориста от сотрудничества с DP World. Эти дополнительные средства будут использованы Россией, в том числе для финансирования войны против Украины", - подчеркнули в агентстве.

Согласно заявленной информации, протяженность Северного морского пути составит более 5,6 тыс. км, от Мурманска до Владивостока вдоль побережья морей и Северного Ледовитого и Тихого океанов.

Также стратегическое сотрудничество "Росатома" и DP World будет способствовать транзиту товаров в Россию в обход санкций, учитывая, что "Росатом" на системной основе предоставляет услуги российскому ВПК, импортируя запрещенные компоненты для российских танков и авиации. Кроме того, по Северному морскому пути могут переправлять и другие нелегальные грузы и оружие.

Кроме того, DP World также активна и в Украине. В 2020 году компания приобрела 51% контейнерного терминала ТИС в Южном порту, благодаря чему владеет достаточной информацией о состоянии отрасли морских перевозок в Украине из-за агрессии России. Кроме того, DP World осуществляет перевалку украинского зерна, в том числе, в рамках работы "зернового коридора".

Напомним, ранее благодаря инструменту НАПК компания Mondelez International, которая есть в списке, столкнулась с корпоративным бойкотом в скандинавском регионе из-за того, что продолжает работать в России. В этой связи фирма попросила о встрече с правительством Норвегии, чтобы "защитить свой бизнес".