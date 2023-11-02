"Кормит" агрессора: Nestle попала в перечень международных спонсоров войны

Швейцарская корпорация Nestle, которая является одним из крупнейших производителей продуктов питания в мире, была внесена в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Nestle ведет бизнес в 187 странах мира. Несмотря на российскую агрессию, корпорация продолжает работать в РФ, снабжать товарами агрессора и расширять свою российскую производственную базу.

Nestle производит растворимый кофе, минеральные воды, шоколад, мороженое, молочные продукты, детское питание, корм для домашних животных и другие товары. Во всем мире в линию продукции компании входит более 2000 брендов – от легендарных и всемирно известных до популярных локальных торговых марок.

Основные торговые марки: KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea и другие.

По состоянию на начало 2022 года у швейцарской корпорации было в РФ семь фабрик.

"Несмотря на то, что прибыль от российского рынка составляет только чуть больше 2% от деятельности всего Nestle, компания до сих пор не решилась выйти с рынка государства-террориста. В Nestle объясняют это необходимостью обеспечение населения России товарами первой необходимости, а также заботой о своих российских сотрудниках", - отметили в НАПК.

В Nestle в России работают более 7000 сотрудников, что является существенной поддержкой для экономики государства-террориста.

В РФ Nestle представлена через ООО "Нестле Россия". В 2021 году она уплатила налоги более чем на 25 млн дол. США. Однако Nestle так и не опубликовала данные о своих доходах и уплаченных налогах за 2022 год, вероятно опасаясь международного давления.

"В апреле 2023 года руководство ООО "Нестле Россия" обратилось в Минфин РФ с просьбой принять необходимые меры для ограничения открытого доступа к результатам деятельности и финансовой отчетности дочерних компаний общества, содержащихся в государственном информационном ресурсе финансовой отчетности. Целью такого шага вероятно является избегание наложения" санкций на дочерние компании Nestle", - подчеркнули в НАПК.

Известно, что в 2022 году Nestle импортировала в Россию полуфабрикаты и сырье на 374 млн дол. США, а за 9 месяцев 2023 на 271 млн дол. США.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в компании заявили о приостановлении экспорта и импорта в Россию, за исключением товаров первой необходимости. Однако полки российских магазинов до сих пор переполнены их продукцией.

"История ничему не научила швейцарскую корпорацию Nestle. Еще во время Второй мировой войны компания работала на два фронта, поставляя свою продукцию в состав сухих пайков немецкой армии, и одновременно экспортируя ее в страны антигитлеровской коалиции", - подытожили в НАПК.

Напомним, производитель продуктов питания и напитков Nestlé инвестирует 40 млн. швейцарских франков ($39,5 млн.) в производство на западе Украины, а именно в Смолигове в Волынской области. Финансирование будет направлено на расширение производства вермишели в Украине.