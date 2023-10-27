АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Топ-10 аптек Києва Топ-10 аптек Києва
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Промисловість
Дата публікації

Італійську Camozzi Group внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Camozzi Group
Фото: in.automation.camozzi.com

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло італійську групу компаній Camozzi до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжує вести бізнес у РФ, співпрацює з російським військово-промисловим комплексом (ВПК) та її завод продовжує працювати на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

У відомстві нагадують, що Camozzi Group  – міжнародний італійський концерн з виробництва пневмоапаратури та пневмообладнання, пневмосистем і пневмоавтоматики. Компанія є одним зі світових лідерів у цій галузі. Вона представлена у 78 країнах світу, зокрема і в Росії. Заводи Camozzi не припинили свою діяльність після того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Пневматичне обладнання є важливою складовою багатьох галузей промисловості, оскільки воно допомагає в автоматизації робочих процесів. Клієнтами  Camozzi в РФ є саме заводи ВПК агресора, продукція яких активно використовується у війні проти України:

  • ВАТ "Ижорские заводы"; 
  • ВАТ "Коломенський завод";
  • ВАТ "Силовые машины";
  • ВАТ  "НПК "Уралвагонзавод"; 
  • холдинг "ПетрозаводскМаш".

"Крім того, італійська Camozzi Group з початку повномасштабної агресії РФ співпрацює з підсанкційним AT "Тихвинский вагоностроительный завод" та АТ "Челябинский цинковый завод", який контролюється підсанкційними російськими олігархами Іскандаром Махмудовим та Андрієм Бокаревим", - зауважують в НАЗК.

Також відомо, що попри російську окупацію, досі працює "Механосборочный завод Камоцци Пневматика" в місті Сімферополь.

"Так, на вебсайті російської компанії "ВПК Конкордия" зазначено: "Компанія ВПК – офіційний дилер Camozzi. Наше представництво Camozzi Сімферополь – це місце, де ви можете купити обладнання Камоцці за найкращою ціною в Сімферополі!". Сама компанія Camozzi  на своєму офіційному сайті ніде не зазначає про свою роботу в Криму, ймовірно, побоюючись міжнародного осуду", - підкреслили в НАЗК.

В Росії Camozzi працює через ТОВ "Камоцци Пневматика", має 32 відділення, 500 співробітників та 80 000 підприємств-клієнтів.

"Крім сплати податків до держбюджету держави-терориста, компанія надає робочі місця росіянам, підтримуючи таким чином російську економіку та рівень зайнятості населення", - зауважили в НАЗК.

В Україні Camozzi Group теж представлена. Зокрема, в переліку засновників юридичної компанії Camozzi в Україні залишається  громадянин Росії Алексей Кістиченко, який наразі очолює російське представництво Camozzi.

Раніше НАЗК внесло двох провідних німецьких виробників високоточних верстатів Spinner та DMG Mori до переліку міжнародних спонсорів війни.

Автор:
Світлана Манько