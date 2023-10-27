Італійську Camozzi Group внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло італійську групу компаній Camozzi до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжує вести бізнес у РФ, співпрацює з російським військово-промисловим комплексом (ВПК) та її завод продовжує працювати на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

У відомстві нагадують, що Camozzi Group – міжнародний італійський концерн з виробництва пневмоапаратури та пневмообладнання, пневмосистем і пневмоавтоматики. Компанія є одним зі світових лідерів у цій галузі. Вона представлена у 78 країнах світу, зокрема і в Росії. Заводи Camozzi не припинили свою діяльність після того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Пневматичне обладнання є важливою складовою багатьох галузей промисловості, оскільки воно допомагає в автоматизації робочих процесів. Клієнтами Camozzi в РФ є саме заводи ВПК агресора, продукція яких активно використовується у війні проти України:

ВАТ "Ижорские заводы";

ВАТ "Коломенський завод";

ВАТ "Силовые машины";

ВАТ "НПК "Уралвагонзавод";

холдинг "ПетрозаводскМаш".

"Крім того, італійська Camozzi Group з початку повномасштабної агресії РФ співпрацює з підсанкційним AT "Тихвинский вагоностроительный завод" та АТ "Челябинский цинковый завод", який контролюється підсанкційними російськими олігархами Іскандаром Махмудовим та Андрієм Бокаревим", - зауважують в НАЗК.

Також відомо, що попри російську окупацію, досі працює "Механосборочный завод Камоцци Пневматика" в місті Сімферополь.

"Так, на вебсайті російської компанії "ВПК Конкордия" зазначено: "Компанія ВПК – офіційний дилер Camozzi. Наше представництво Camozzi Сімферополь – це місце, де ви можете купити обладнання Камоцці за найкращою ціною в Сімферополі!". Сама компанія Camozzi на своєму офіційному сайті ніде не зазначає про свою роботу в Криму, ймовірно, побоюючись міжнародного осуду", - підкреслили в НАЗК.

В Росії Camozzi працює через ТОВ "Камоцци Пневматика", має 32 відділення, 500 співробітників та 80 000 підприємств-клієнтів.

"Крім сплати податків до держбюджету держави-терориста, компанія надає робочі місця росіянам, підтримуючи таким чином російську економіку та рівень зайнятості населення", - зауважили в НАЗК.

В Україні Camozzi Group теж представлена. Зокрема, в переліку засновників юридичної компанії Camozzi в Україні залишається громадянин Росії Алексей Кістиченко, який наразі очолює російське представництво Camozzi.

Раніше НАЗК внесло двох провідних німецьких виробників високоточних верстатів Spinner та DMG Mori до переліку міжнародних спонсорів війни.