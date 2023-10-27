Итальянскую Camozzi Group внесли в список международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло итальянскую группу компаний Camozzi в перечень международных спонсоров войны. Компания продолжает вести бизнес в РФ, сотрудничает с российским военно-промышленным комплексом (ВПК) и его завод продолжает работать на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

В ведомстве напоминают, что Camozzi Group – международный итальянский концерн по производству пневмоаппаратуры и пневмооборудования, пневмосистем и пневмоавтоматики. Компания является одним из мировых лидеров в этой области. Она представлена в 78 странах мира, в том числе и в России. Заводы Camozzi не прекратили свою деятельность после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

Пневматическое оборудование является важной составляющей многих отраслей промышленности, поскольку оно помогает в автоматизации рабочих процессов. Клиентами Camozzi в РФ являются именно заводы ВПК агрессора, продукция которых активно используется в войне против Украины:

ОАО "Ижорские заводы";

ОАО "Коломенский завод";

ОАО "Силовые машины";

ОАО "НПК "Уралвагонзавод";

холдинг "ПетрозаводскМаш".

"Кроме того, итальянская Camozzi Group с начала полномасштабной агрессии РФ сотрудничает с подсанкционным AT "Тихвинский вагоностроительный завод" и АО "Челябинский цинковый завод", контролируемым подсанкционными российскими олигархами. Искандарем Махмудовым да Андреем Бокаревым", - отмечают в НАПК .

Также известно, что, несмотря на российскую оккупацию, до сих пор работает "Механосборочный завод Камоцци Пневматика" в городе Симферополь.

"На сайте российской компании "ВПК Конкордия" указано: "Компания ВПК - официальный дилер Camozzi. Наше представительство Camozzi Симферополь – это место, где вы можете купить оборудование Камоцци по лучшей цене в Симферополе!". Сама компания Camozzi на своем официальном сайте нигде не отмечает свою работу в Крыму, вероятно, опасаясь международного осуждения", - подчеркнули в НАПК.

В России Camozzi работает через ООО Камоцци Пневматика, имеет 32 отделения, 500 сотрудников и 80 000 предприятий-клиентов.

"Помимо уплаты налогов в госбюджет государства-террориста компания предоставляет рабочие места россиянам, поддерживая таким образом российскую экономику и уровень занятости населения", - отметили в НАПК.

В Украине Camozzi Group тоже представлена. В частности, в перечне учредителей юридической компании Camozzi в Украине остается гражданин России Алексей Кистиченко, возглавляющий российское представительство Camozzi.

Ранее НАПК внесло двух ведущих немецких производителей высокоточных станков Spinner и DMG Mori в перечень международных спонсоров войны.