Через європейські порти продається понад 20% російського СПГ - FT

Велика Британія та Нідерланди заборонили перевалку у своїх портах російського зрідженого природного газу, але через порти інших країн Європи більше п’ятої частини російського СПГ переправляється в інші частини світу. Ця практика збільшує доходи РФ, незважаючи на зусилля ЄС їх обмежити через повномасштабне вторгнення в Україну.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це пише Financial Times.

Дані за 2023 рік свідчать про те, що дозволені поставки російського газу регулярно перевозяться танкерами в Бельгії, Франції та Іспанії перед експортом покупцям на інших континентах. Передача кораблів має вирішальне значення для Росії, оскільки вона намагається максимально використати свій арктичний флот.

Перевантаження зазвичай відбувається між російськими танкерами "льодового класу", які курсують між півостровом Ямал і північно-західною Європою, і звичайними танкерами СПГ, які потім прямують до інших портів, звільняючи судна льодового класу для повернення на північ.

Видання пише, що порти Бельгії, Іспанії та Франції все ще отримують значні обсяги від сибірського заводу "Ямал СПГ", найбільшими акціонерами якого є другий за величиною російський виробник природного газу "Новатек", Китайська національна нафтова корпорація та французька енергетична компанія TotalEnergies.

Згідно з даними Інституту енергетики, із 17,8 млрд кубометрів російського скрапленого природного газу, що надходив до ЄС у період із січня по вересень цього року, 21 відсоток був переправлений на судна, призначені до країн, що не входять до ЄС, включаючи Китай, Японію та Бангладеш.

ЄС імпортує рекордні обсяги СПГ з Росії. Інфографіка: Financial Times/скріншот

Найбільше російського СПГ з усіх портів ЄС у 2023 році отримали Зебрюгге в Бельгії та Монтуар-де-Бретань у Франції. При цьому, Міністерство енергетики останньої заявило, що не планує перешкоджати перевалці російського СПГ у французьких портах.

Раніше ЄС імпортував 155 мільярдів кубометрів газу з Росії, що становить близько 40 відсотків від загального обсягу поставок. Щоб замінити цей газ, блок значно збільшив імпорт СПГ із таких країн, як США, Норвегія та Катар. Але цього року ЄС також збирається імпортувати рекордні обсяги охолодженого палива з Росії.

В той же час, офіційні особи ЄС неодноразово висловлювали занепокоєння щодо обсягів російського СПГ, що надходить до блоку, пише видання.

Комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон у вересні заявила, що ЄС може і повинен скоротити російський експорт СПГ, щоб повністю його припинити. Політики мають узгодити правила в грудні, які дозволять державам-членам ЄС заборонити доступ до газової інфраструктури ЄС для російських і білоруських операторів.

Зауважимо, Євросоюз планує імпортувати рекордні обсяги зрідженого природного газу з Росії, незважаючи на те, що блок прагне відмовитися від російського викопного палива до 2027 року. З січня по липень 2023 року імпорт скрапленого газу в ЄС зріс на 40% порівняно з тим самим періодом 2021 року. Зростання більш стрімке, ніж середньосвітове збільшення імпорту російського СПГ (6% за той самий період).