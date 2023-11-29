Через европейские порты продается более 20% российского СПГ – FT

Великобритания и Нидерланды запретили перевалку в своих портах российского сжиженного природного газа, но через порты других стран Европы более пятой части российского СПГ переправляется в другие части света. Эта практика увеличивает доходы РФ, несмотря на усилия ЕС ограничить их из-за полномасштабного вторжения в Украину.

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Об этом пишет Financial Times.

Данные за 2023 свидетельствуют о том, что разрешенные поставки российского газа регулярно перевозятся танкерами в Бельгии, Франции и Испании перед экспортом покупателям на других континентах. Передача кораблей имеет решающее значение для России, поскольку она старается максимально использовать свой арктический флот.

Перегрузка обычно происходит между российскими танкерами "ледового класса", курсирующими между полуостровом Ямал и северо-западной Европой, и обычными танкерами СПГ, которые затем направляются в другие порты, освобождая суда ледового класса для возвращения на север.

Издание пишет, что порты Бельгии, Испании и Франции все еще получают значительные объемы от сибирского завода Ямал СПГ, крупнейшими акционерами которого является второй по величине российский производитель природного газа Новотек, Китайская национальная нефтяная корпорация и французская энергетическая компания TotalEnergies.

Согласно данным Института энергетики, из 17,8 млрд кубометров российского сжиженного природного газа, поступающего в ЕС в период с января по сентябрь этого года, 21 процент был переправлен на суда, назначенные в страны, не входящие в ЕС, включая Китай, Японию и Бангладеш.

ЕС импортирует рекордные объемы СПГ из России. Инфографика: Financial Times/скриншот

Больше российского СПГ из всех портов ЕС в 2023 году получили Зебрюгге в Бельгии и Монтуар-де-Бретань во Франции. При этом Министерство энергетики последней заявило, что не планирует препятствовать перевалке российского СПГ во французских портах.

Ранее ЕС импортировал 155 миллиардов кубометров газа из России, что составляет около 40 процентов общего объема поставок. Чтобы заменить этот газ, блок значительно увеличил импорт СПГ из стран, таких как США, Норвегия и Катар. Но в этом году ЕС также намерен импортировать рекордные объемы охлажденного топлива из России.

В то же время, официальные лица ЕС неоднократно выражали обеспокоенность по поводу объемов российского СПГ, поступающего в блок, пишет издание.

Комиссар по энергетике Кадри Симсон в сентябре заявила, что ЕС может и должен сократить российский экспорт СПГ, чтобы полностью его прекратить. Политики должны согласовать правила в декабре, позволяющие государствам-членам ЕС запретить доступ к газовой инфраструктуре ЕС для российских и белорусских операторов.

Напомним, Евросоюз планирует импортировать рекордные объемы сжиженного природного газа из России, несмотря на то, что блок стремится отказаться от российского ископаемого топлива до 2027 года. С января по июль 2023 года импорт сжиженного газа в ЕС вырос на 40% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Рост более стремительный, чем среднемировое увеличение импорта российского СПГ (6% за тот же период).